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В Кремле анонсировали очное совещание Путина с членами Совбеза

Песков: Путин проведет очное совещание с членами Совбеза
11 апреля 2024, 14:18
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин 11 апреля проведет совещание с членами Совбеза в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня также у президента, наряду с закрытыми встречами, запланирована встреча с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Он уточнил, что встреча состоится в очном формате.



Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что Россия запросила в Совете Безопасности ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений киевскому режиму.

Полянский рассказал, что на 11 апреля Запад запросил свое традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Первый зампостпреда отметил, что российская сторона «постарается подобрать на заседание интересного докладчика».

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Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
11 апреля 2024, 15:25

Фото: istockphoto/BalkansCat

Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией. Об этом сообщил лидер киевского режима Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале украинский президент уточнил, что соглашение между ним и его латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем было подписано сегодня, 11 апреля. По условиям договора, прибалтийская республика будет оказывать Украине ежегодную военную помощь в размере 0,25 ВВП.

Зеленский отметил, что Латвия берёт на себя обязательства по поддержке Украины сроком на 10 лет и, безусловно, способствует вступлению страны в НАТО. Кроме того, прибалтийское государство окажет Украине содействие в сфере киберзащиты, разминирования и беспилотных технологий.

В планы Украины также входит подписание аналогичного соглашения с Польшей, о чём ранее говорил киевский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Россия допускает пересмотр моратория на размещение ракет
Рябков: РФ может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней дальности
11 апреля 2024, 15:11

Фото: iStock/vadimrysev

Мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности может быть пересмотрен в России из-за планов США развернуть такие же системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что опираясь на недавние обсуждения в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на двойное сдерживание Россия должна ответить двойным противодействием. Один из пунктов — пересмотр подхода к объявленному в 2018 году президентом одностороннего моратория на развертывание подобных систем.

Рябков напомнил, что тогда было заявлено, что появление средств средней и меньшей дальности американского производства в любом регионе мира «приведет к соответствующим шагам с нашей стороны».

Отвечая на вопрос, станет ли поводом для пересмотра РФ ее одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности появление подобных ракет США на их территории на острове Гуам, замминистра ответил утвердительно.

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«Не заботятся о жизнях ВСУ»: ФСБ раскрыла, как Британия планирует украинские теракты
ФСБ: британские спецслужбы не заботятся о сохранности личного состава ВСУ
11 апреля 2024, 15:02

Фото: istockphoto/fergregory

Спецслужбы Британии не заботятся о личном составе ВСУ и планированием терактов, осуществляемых Украиной, пишет РИА Новости, ссылаясь на неназванного сотрудника ФСБ.
Прежде ведомство опубликовало видеозапись на которой видно, как ВСУ пытаются высадиться на Тендровскую косу Херсонской области. Собеседник издания заявил, что за подготовкой к высадке десанта стояли британские спецслужбы, которые используют солдат ВСУ в качестве расходного материала.

Сотрудник ведомства также добавил, что Британия не утруждает себя подготовкой бойцов ВСУ, так как не заинтересованы в сохранении их жизней.

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Сотрудник австрийского посольства в Москве объявлен персоной нон-грата
Посол Австрии в Москве вызван в МИД РФ из-за высылки двух российских дипломатов
11 апреля 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызвали в МИД РФ для дачи объяснений после высылки двоих российских дипломатов. Ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства Российской Федерации в Австрийской Республике
В сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, указано, что такой недружественный шаг ещё более ухудшает и без того находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны отношения двух государств. Кроме того, такие действия наносят серьёзный ущерб авторитету Австрии, позиционирующей себя как нейтральное государство и площадку для международной дипломатии.

Послу Австрии была вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации. Ему надлежит покинуть территорию России до конца дня 18 апреля.

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В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского взорвать Крымский мост
Песков: Угрозы Зеленского атаковать Крымский мост доказывают правильность СВО
11 апреля 2024, 14:34

Фото: сайт Кремля

Украины открыто демонстрирует планы по уничтожению объектов России, это доказывает, что Россия приняла правильное решение начать спецоперацию. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о планах разрушить Крымский мост.
Он отметил, что киевский режим не скрывает своих агрессивных и террористических планов в отношении российских объектов инфраструктуры.

«Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность и тем самым доказывает для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — подчеркнул Песков.

На днях Зеленский заявил, что в стране разработан план нового контрнаступления, а для победы над Россией ему необходимо лишь современное вооружение. Он уточнил, что новый план включает в себя разрушение Крымского моста.

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Ким Чен Ын призвал готовиться к войне «как никогда» и изучил макет Сеула
11 апреля 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Председатель КНДР Ким Чен Ын призвал граждан «как никогда» готовиться к войне, передаёт ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).
По словам председателя КНДР, республика должна безупречно подготовиться к не просто возможной войне, а к такой, в которой надо обязательно победить.

В стенах военно-политической академии имени Ким Чен Ира он вместе с членами командования изучил карту и макет Сеула, которые на фотографиях были умышленно размыты.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В Сеуле, в свою очередь заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

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#ким чен ын
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«Забить болт на санкции»: политолог Мухин о реакции РФ на ограничения Запада
Политолог Мухин объяснил, что означает снятие санкций с Фридмана и Авена
11 апреля 2024, 13:50

Фото: istock / designer491

В Евросоюзе считают решение Суда ЕС снять санкции с российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана тревожным прецедентом для оспаривания европейского режима санкций.
Политолог, директор центра политической информации Алексей Мухин в беседе с «Радио 1» объяснил, что ни о каком общем ослаблении санкционной политики речи быть не может.

«Фридман и Авен достаточно долго шли к этому моменту. Усилия их юридических департаментов были на это направлены. Они занимались очень серьезной работой в данном направлении и юридической, и имиджевой. Это результат серьезной работы, которую проделали их команды. Персональные санкции вводились не очень продумано, поэтому сейчас крупные собственники, которые заинтересованы в их снятие, имеют теоретическую возможность это сделать, используя те лакуны в законодательстве которые санкционеры допустили», – сказал эксперт.
Так же политолог считает, что наложение и снятие санкций – это бизнес, которым серьезно занимаются в европейских и американских компаниях.

«Наложение и снятие санкций – это серьезный бизнес в ЕС и США. Достаточно посмотреть на пример Олега Дерипаска, который пытался снять американские санкции, но по результату с него сняли очень много денег, а санкции остались. Это бизнес, это общий тренд. Напомню: это незаконно. И инициаторы санкций вовлекают другие страны, другие персоны в свою криминальную деятельность», – прокомментировал специалист.

Политолог предположил, что с Михаила Фридмана и Авена будут продолжать снимать деньги за отмену санкций.

«С Фридмана и Авена будут продолжать снимать деньги за снятие санкций, я не поручусь, что, когда их юридические департаменты сработают тип-топ и санкции будут сняты, через некоторые время их возобновят. Все начнется сначала, сказка про белого бычка, отъем средств у России – один из серьезных бизнесов на западе: то замораживают активы, то изымают финансы», – сказал политолог.

Единственным спасением от морального ущерба в результате санкционирования, по мнению собеседника, изменение жизни и бизнеса таким образом, чтобы санкции не имели значения.

«Единственным спасением является забить болт на все санкции. Тем более, что Россия, Китай, Индия, Иран сейчас активно формируют альтернативную инвестиционную реальность, где эти санкции не актуальны. Как только проект будет завершен, можно будет спокойно райский сад оградить высоким забором и пропустить по нему ток, чтобы в этом райском саду они наслаждались сами и нас не трогали», – заключил Алексей Мухин.

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В Amnesty International раскритиковали США за преследование Ассанжа
AI: преследование Ассанжа выставляет на посмешище обязательства США
11 апреля 2024, 12:56

Фото: cobalt/iStock

Преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подрывает обязательства США перед международным правом, считает генеральный секретарь организации Amnesty International Аньес Калламар. Ее слова опубликованы на официальном сайте организации.
«Власти США не провели полноценного и прозрачного расследования своих предполагаемых военных преступлений. Вместо этого они решили преследовать Ассанжа за публикацию полученной им информации... Нынешнее преследование Ассанжа подрывает обязательства США по международному праву и их заявленную преданность свободе слова», — отмечено в заявлении Калламар на сайте организации.
Генеральный секретарь организации также назвала «неприемлемым» то, что Ассанжа на протяжении долгих лет лишен свободы. Ранее Президент США Джо Байден согласился рассмотреть просьбу Австралии о закрытии дела против Ассанжа.

Джулиан Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий, хакер, программист, основатель WikiLeaks — международной некоммерческой организации, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации. В апреле 2019 года правительство США обнародовало обвинительное заключение, обвиняющее Ассанжа в заговоре с целью совершения компьютерного вторжения, связанного с утечками информации, предоставленными Челси Мэннинг.

С 2019 года основатель WikiLeaks находится под арестом в Великобритании. Местный суд разрешил его экстрадицию в США, однако сторона Ассанжа подала апелляцию. В конце марта 2024 года Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение в пользу Ассанжа.

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В Абхазии оппозиция требует отзыва законопроекта об иноагентах
11 апреля 2024, 12:00

Фото: iStock/rarrarorro

Оппозиция Абхазии требует от президента Аслана Бжании отозвать проект закона об иностранных агентах, пишет «Интерфакс».
По данным агентства, оппозиция призвала главу республики в течение десяти дней публично отказаться от «антинародных инициатив и законопроектов». По мнению оппозиционеров, они угрожают национальным интересам, конституционным правам и свободам граждан.

Также они пригрозили созвать общенациональное собрание, если требование будет проигнорировано.

Глава партии «Форум народного единства» Аслан Барцыц отметил, что оппозиционные силы также потребовали отозвать направленные в парламент Абхазии законопроекты о правовом регулировании апартаментов и апартотелей, поправках в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за клевету.

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