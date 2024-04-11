В Кремле анонсировали очное совещание Путина с членами Совбеза

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Российский лидер Владимир Путин 11 апреля проведет совещание с членами Совбеза в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня также у президента, наряду с закрытыми встречами, запланирована встреча с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.
Он уточнил, что встреча состоится в очном формате.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что Россия запросила в Совете Безопасности ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений киевскому режиму.
Полянский рассказал, что на 11 апреля Запад запросил свое традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Первый зампостпреда отметил, что российская сторона «постарается подобрать на заседание интересного докладчика».
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