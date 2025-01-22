Более трети штатов США ​обжалуют указ Трампа о мигрантах в суде

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Восемнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали иск против указа президента Дональда Трампа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения. Новый указ запретил детям нелегальных иммигрантов автоматически становиться гражданами США.
Дональд Трамп подписал указ в день своей инаугурации.
Как сообщается на сайте генерального прокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина, власти возмутившихся штатов считают указ Трампа нарушением Конституции США, которое затронет сотни тысяч детей.
Иск был подан в суд штата Массачусетс. Генеральные прокуроры от Демократической партии, представляющие такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Колорадо, и другие, требуют признания указа недействительным. По их мнению, гражданство детей, рожденных в США, не должно зависеть от статуса их родителей, как это гарантируется 14-й поправкой к Конституции.
Ранее в декабре 2024 года Трамп заявлял, что считает автоматическое предоставление гражданства нелепым и намерен прекратить эту практику.
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Как сообщается на сайте генерального прокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина, власти возмутившихся штатов считают указ Трампа нарушением Конституции США, которое затронет сотни тысяч детей.
Иск был подан в суд штата Массачусетс. Генеральные прокуроры от Демократической партии, представляющие такие штаты, как Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Колорадо, и другие, требуют признания указа недействительным. По их мнению, гражданство детей, рожденных в США, не должно зависеть от статуса их родителей, как это гарантируется 14-й поправкой к Конституции.
Ранее в декабре 2024 года Трамп заявлял, что считает автоматическое предоставление гражданства нелепым и намерен прекратить эту практику.
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Мария Моисеева