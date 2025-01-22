Более трети штатов США ​обжалуют указ Трампа о мигрантах в суде

Новые сирийские власти аннулировали инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Как сообщил сирийской газете Al Watan глава таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди, теперь доходы от порта будут направляться исключительно в казну Сирии.