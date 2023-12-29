«Болезненный зуд»: Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией

Фото: iStock/Vlad Yushinov
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главнокомандующего армией Нидерландов Мартина Вийнена о войне с Россией, заявив, что «болезненный зуд» европейских военачальников в последнее время становится «поветрием». Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«И главком вооруженных сил Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием», — говорится в публикации.
Создается ощущение, будто чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем её руководство активнее «рвется в бой», отметил Пушков.
«А происходит это потому, что они прекрасно знают - не им решать, вступать в войну с РФ или нет, на то есть совсем другие страны. Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает», — заключил сенатор.
Мартин Вийнен ранее заявил, что общество «должно готовиться к войне с Российской Федерацией», в то время как Нидерланды должны ежегодно набирать несколько тысяч добровольцев.
Читайте также:
De Telegraaf: В Нидерландах боятся войны с Россией
Западные наёмники массово уезжают с Украины, пишут СМИ
Нидерланды передадут Украине 18 истребителей F-16
Диана Аванесян