«Болезненный зуд»: Пушков унизил генерала НАТО после его слов о войне с Россией

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Россию освободить гражданина США Пола Уилана, который был арестован пять лет назад по обвинению в шпионаже. Он также отметил, что "интенсивная работа" над его возвращением на родину продолжается. Об это пишет РИА Новости.