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Из-за уменьшения финансовой помощи США и их партнёров западные наёмники перестали получать вознаграждение от Киева. Об этом пишет сербское издание «Политика».
«Большинство иностранных наемников отправились по домам. Причина в том, что многие не получили вознаграждение, а объяснения о том, что Запад остановил помощь, их явно не устроили», — говорится в публикации.
По информации газеты, перед Рождеством Украину массово покинули французы, нидерландцы, австралийцы и канадцы. При этом наёмников, в отличие от обычных солдат, за участие в СВО ждут определённые последствия, так как наёмничество во многих странах преследуется по закону.
«Быть наемником на Украине уже не так здорово, да и храбрости все меньше, а опасность все больше и больше», — резюмировали журналисты.
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Диана Аванесян