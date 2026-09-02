В Москве красный Corvette протаранил легковой автомобиль и мотоциклиста
В Москве на Минской улице около 21:00 мск произошла серьёзная авария с участием красного спортивного автомобиля Corvette C8 Stingray. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Водитель спорткара двигался по дороге с высокой скоростью. В какой-то момент машина врезалась в легковой автомобиль, после чего по инерции изменила траекторию и задела мотоциклиста. От удара байкера отбросило в сторону дорожного ограждения.
По словам свидетелей, человек за рулём Corvette сразу после столкновения заявил, что у него отказала тормозная система. Сила удара оказалась настолько велика, что у спорткара оторвало переднее колесо.
Примерная стоимость таких автомобилей на рынке составляет от 10 до 25 миллионов рублей. По предварительным сведениям, пострадало несколько человек. Мотоциклист с травмой головы доставлен в больницу. На месте происшествия работают оперативные службы.
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