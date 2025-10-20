Депутат назвал необычный для Путина способ прийти на встречу с Трампом

20 октября 2025, 18:02

Делягин: Путин может прилететь в Будапешт на одном борту с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин мог бы попасть на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии, прилетев с республиканцем на одном самолете.