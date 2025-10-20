Депутат назвал необычный для Путина способ прийти на встречу с Трампом
Президент России Владимир Путин мог бы попасть на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии, прилетев с республиканцем на одном самолете.
Такой необычный способ изложил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Михаил Делягин. По мнению парламентария, для тех, «кто учился в школе до эпохи ЕГЭ», ясно, что нет маршрута, где президентский борт нельзя было бы перехватить авиацией «недружественных» стран.
В качестве «сказочных» вариантов доставки он назвал, в частности, суборбитальный полёт и совместный перелёт «в одном самолёте с Трампом».
Делягин также заметил, что даже в случае прибытия главы государства в Будапешт сохраняется риск, что венгерские власти будут вынуждены исполнить ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.
