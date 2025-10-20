Достижения.рф

Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Рубио

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.



Отмечается, политики провели конструктивное обсуждение воможных шагов в интересах реализации выводов, к которым пришли российский и американский лидеры, Владимир Путин и Дональд Трамп, во время телефонного разговора 16 октября.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что тема Украины будет в центре внимания переговоров Лаврова и Рубио.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Лавров и Рубио могут встретиться в четверг, 23 октября.

Анастасия Чинкова

