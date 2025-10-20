Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Рубио

20 октября 2025, 17:33

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.