Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, политики провели конструктивное обсуждение воможных шагов в интересах реализации выводов, к которым пришли российский и американский лидеры, Владимир Путин и Дональд Трамп, во время телефонного разговора 16 октября.
До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что тема Украины будет в центре внимания переговоров Лаврова и Рубио.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Лавров и Рубио могут встретиться в четверг, 23 октября.
