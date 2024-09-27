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Еще одна страна просится в БРИКС

Боливия заинтересована в БРИКС как альтернативе для новой организации мира
27 сентября 2024, 00:45
Фото: istock/Bet_Noire

Фото: istock/Bet_Noire

Боливия заинтересована в присоединении к БРИКС, поскольку видит в этом объединении альтернативу для новой организации мира и возможности для изменений развивающихся стран. Об этом заявила глава МИД Боливии Селинда Соса на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Мы заинтересованы в БРИКС, потому что считаем это альтернативой для новой организации мира. Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться», — сказала Соса.
Она также подчеркнула важную роль Боливии на мировой арене благодаря природным запасам лития.



«У Боливии сегодня есть очень важная роль. У нас много природных запасов лития. Мы считаем, что эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии. Боливия очень ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку. И объединения очень важны для нас, чтобы достичь прогресса», — добавила глава МИД.
В июле 2023 года президент Боливии Луис Арсе официально заявил о намерении своей страны присоединиться к БРИКС. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что к предстоящему саммиту объединения в Казани в октябре 2024 года будут подготовлены конкретные рекомендации по категории стран-партнеров БРИКС. В МИД России ранее отметили, что как ротационный председатель в 2024 году Россия готова содействовать Боливии в углублении сотрудничества в рамках БРИКС.

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Всегго-лишь «набор инициатив»: в Белом доме высказались о плане Зеленского
Белый дом: «план победы» Зеленского требует глубокого изучения
27 сентября 2024, 00:04

Фото: istock/rarrarorro

В Белом доме заявили о необходимости более детального изучения так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что этот план представляет собой набор инициатив, которые США и Украина будут рассматривать в ближайшие недели.

«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», — сказал Кирби на специальном брифинге по итогам встречи президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Он добавил, что по поручению Байдена команда Белого дома совместно с представителями Киева займётся глубокой проработкой предложенных инициатив.

Американский чиновник воздержался от комментариев о реализуемости плана, предложив адресовать вопросы в Киев, но сообщил, что 12 октября Байден и Зеленский встретятся в Германии, где обсудят представленные предложения.

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#сша
#украина
#зеленский
#киев
#байден
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МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации жертв Волынской резни
МИД Польши: затягивание Киевом дела по Волынской резне является проблемой
26 сентября 2024, 23:30

Фото: istock/Berezko

Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность по поводу затягивания Киевом разрешения вопроса поиска и эксгумации останков поляков, погибших на Украине во время Волынской резни.
В Варшаве заявили, что нерешённость этой проблемы может негативно повлиять на польско-украинские отношения.

«Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остаётся нерешённой проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения», — цитирует заявление польского МИД украинское издание «Лига.net».
Польские дипломаты подчеркнули, что, несмотря на сложную общую историю, Варшава продолжает поддерживать евроинтеграцию Украины. В министерстве отметили, что готовность Киева к честной дискуссии и обеспечению достойного захоронения всех жертв — это неотъемлемая часть европейских ценностей.

Тема Волынской резни остаётся одной из наиболее болезненных в отношениях между Польшей и Украиной. В 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчёркивал, что примирение между двумя странами невозможно без полного поиска и захоронения останков жертв массовых убийств, совершённых в 1939-1945 годах.

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#мид
#польша
#украина
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«Это будет началом конца»: Вице-премьер Италии об обновлении ядерной доктрины РФ
Сальвини: Италия обеспокоена обновлением ядерной доктрины России
26 сентября 2024, 22:51

Фото: istockphoto/okfoto

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил беспокойство по поводу обновление ядерной доктрины России. Об этом лидер партии «Лига» заявил 26 сентября.
«Не хочу издалека думать об использовании ядерной энергии в военном ключе. Это будет начало конца. Позиция итальянского правительства и, думаю, большинства европейских стран достаточно ясная: это надежда на конец конфликта в самом скором времени», — цитирует посла РИА Новости.

Также Сальвини отметил, что Италия поддерживает украинский народ и его оборону, но не согласна на использование западного оружия для ударов по территории России.

25 сентября президент РФ Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России. Президент подчеркнул, что нападение на Россию со стороны другого государства при участии любой ядерной державы будет рассматриваться как совместная атака.

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#италия
#рф
#ядерное оружие
#вооружение
#россия
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Захарова: Итальянский репортер незаконно проник в Курскую область
Захарова призвала Италию обратить внимание на их репортера под Курском
26 сентября 2024, 22:33

Фото: iStock/bwb-studio

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала итальянских дипломатов обратить внимание на иностранного журналиста, который незаконно проник на территорию РФ. Об этом дипломат написала 26 сентября в своем Telegram-канале.
Представитель МИД обратила внимание на материалы итальянского журналиста Давиде Мария де Лука, который побывал в Курской области в сопровождении украинских военных.
«Вниманию итальянских дипломатов! Возможно, на этот раз они увидят новость сразу, а не через месяц», — написала Захарова.

Ранее ФСБ возбудила уголовные дела в отношении ряда иностранных журналистов, которые без согласования с РФ вели съемки в курской Судже.

Ранее ФСБ РФ возбудила уголовные дела в отношении некоторых иностранных журналистов, незаконно проникших в Суджу через границу. Они обвиняются по части 3 статьи 322 УК — незаконное пересечение государственной границы. Статья предусматривает до 5 лет колонии.

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#курская область
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«Украли миллионы долларов»: США обвиняет россиян в отмывании денег
США обвиняют в отмывании денег двух граждан РФ Иванова и Шахмаметова
26 сентября 2024, 22:13

Фото: istockphoto/scaliger

В США предъявили обвинение в отмывании денег двум российским гражданам Сергею Иванову и Тимуру Шахмаметову. Об этом сообщил американский Минюст 26 сентября.
«Двое граждан России, которым предъявлены обвинения, присвоили миллионы долларов от масштабного отмывания денег и финансировали сеть киберпреступников по всему миру. Причем Иванов содействовал наркоторговцам даркнета и операторам программ-вымогателей», — говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Также американские власти закрыли криптовалютную биржу Cryptex, откуда изъяли миллионы долларов в криптовалюте.

Документы обнародовала секретная служба США. По их данным, гражданин Сергей Иванов, известный в сети как «Талион», обвиняется в связи с сайтами по продаже данных Rescator и Joker's Stash. В число незаконных также вошли российские платежные сервисы UAPS, PinPays и PM2BTC. Второй обвиняемый, россиянин Тимур Шахмаметов, известный в сети как «JokerStash» и «Vega», продавал данные с 40 миллионов платежных карт ежегодно, сообщает секретная служба.

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#сша
#данные
#документы
#служба
#деньги
#кибербезопасность
#криптовалюта
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В Германии призвали восстановить подорванные «Северные потоки»
Член АдГ Крупалла призвал восстановить «Северный поток» и «Северный поток – 2»
26 сентября 2024, 21:56

Фото: iStock/Sakramir

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2»были взорваны врагами энергетического суверенитета Германии. Их необходимо восстановить, после чего обеспечить их безопасность, заявил сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в соцсети Х.
Он подчеркнул, что в четверг, 26 сентября, исполнилось два года с момента совершения теракта на объектах. Этот случай «перерезал артерию немецкой промышленности», в связи с чем партия требует продолжения расследования и наказания всех причастных к этим подрывам.

Крупалла сделал особый акцент на том, что «Северные потоки» необходимо отремонтировать и вновь запустить, а также обеспечить их безопасность, чтобы не допустить повторения этой ситуации.

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#германия
#северный поток
#газопровод
#взрыв
#безопасность
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Россотрудничество требует запретить въезд в РФ учительнице, избившей школьника
26 сентября 2024, 21:30

Фото: iStock/Aguus

Россотрудничество требует от российских компетентных органов рассмотрения возможности запрета на въезд в страну учительницы, избившей школьника в Узбекистане. Об этом в своём Telegram-канале написал глава агентства Евгений Примаков.
Ранее по сети разлетелось видео, на котором учитель русского языка жестоко избивает ученика. Инцидент произошёл в школе Ташкента из-за того, что школьник попросить объяснить материал на русском языке.

Примаков опубликовал большой пост, в котором заявил, что этот русофобский акт не останется без внимания, а «данная особь» и её родственники никогда больше не получат возможность приехать в Россию, получить здесь образование, принять участие в стажировках и т.д.

Также глава ведомства подчеркнул, что Россотрудничество будет применять подобные меры по отношению к любому человеку, который поддержит жестокое избиение школьника. То же касается и администрации учебного заведения, если она будет оправдывать педагога и не примет необходимых в данной ситуации мер.

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#узбекистан
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#учитель
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#инцидент
#запрет
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США не изменили политику по ударам вглубь России после встречи Байдена и Зеленского
США не разрешили удары по России после встречи Байдена с Зеленским
26 сентября 2024, 21:06

В Белом доме заявили, что политика США по ракетным ударам ВСУ вглубь России остается неизменной. Штаты не одобрили просьбу киевского режима после встречи Зеленского и президента Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Я не жду, что будут новые объявления об этих конкретных действиях. Речь об этом может пойти, но не в контексте смены подходов США», — цитирует представителя Белого дома РИА новости.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский отправился в США с «победным» планом Украины, чтобы получить разрешение на применение дальнобойных ракет по территории России.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил провести выборы президента Украины в 2025 году. Однако точная дата неизвестна.

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#политика
#владимир зеленский
#всу
#джозеф байден
#белый дом
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В Германии отреагировали на обновление ядерной доктрины России
Писториус: обновление ядерной доктрины РФ не скажется на политике Германии
26 сентября 2024, 21:02

Фото: iStock/macky_ch

Обновление ядерной доктрины России никак не скажется на внешней политике НАТО и Германии. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом.
Политик отметил, что этот вопрос даже не следует комментировать, поскольку Германия идёт собственным путём и делает то, что сама считает правильным.

В среду президент России Владимир Путин предложил обновить основы госполитики в сфере ядерного сдерживания. Так, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в тот момент, когда противник, даже используя обычное вооружение, создаёт критическую угрозу суверенитету страны. Также Россия справе применить ядерные ракеты в случае агрессии против Белоруссии как союзного государства.

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#германия
#россия
#владимир путин
#указ
#ядерное политика
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