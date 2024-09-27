Еще одна страна просится в БРИКС

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Боливия заинтересована в присоединении к БРИКС, поскольку видит в этом объединении альтернативу для новой организации мира и возможности для изменений развивающихся стран. Об этом заявила глава МИД Боливии Селинда Соса на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Мы заинтересованы в БРИКС, потому что считаем это альтернативой для новой организации мира. Развивающиеся страны хотят меняться. Я думаю, что этот новый доступ к финансированию мог бы помочь им развиваться», — сказала Соса.Она также подчеркнула важную роль Боливии на мировой арене благодаря природным запасам лития.
«У Боливии сегодня есть очень важная роль. У нас много природных запасов лития. Мы считаем, что эти ценные ресурсы могут помочь нам в устойчивом развитии. Боливия очень ценит Россию, ЮАР, Китай и Бразилию за их поддержку. И объединения очень важны для нас, чтобы достичь прогресса», — добавила глава МИД.В июле 2023 года президент Боливии Луис Арсе официально заявил о намерении своей страны присоединиться к БРИКС. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что к предстоящему саммиту объединения в Казани в октябре 2024 года будут подготовлены конкретные рекомендации по категории стран-партнеров БРИКС. В МИД России ранее отметили, что как ротационный председатель в 2024 году Россия готова содействовать Боливии в углублении сотрудничества в рамках БРИКС.
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Елена Перлова