«Талибан»* хочет отправить делегацию на саммит БРИКС в Казани

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Движение «Талибан»*, находящийся у власти в Афганистане, направило России письменную заявку на участие исполняющего обязанности премьер-министра страны, руководителя политического крыла движения Абдула Гани Барадара и делегации страны в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что письмо на имя помощника российского президента Юрия Ушакова направлено исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи. Он подчеркнул важности участия властей Афганистана в этом саммите.
Напомним, что саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября.
С конца лета 2021 года Афганистаном управляет движение «Талибан»*. Россия официально не признавала эту власть, однако глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял о намерении Москвы исключить движение их списка террористов. Путин также неоднократно заявлял, что статус движения постоянно обсуждается.
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Напомним, что саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября.
С конца лета 2021 года Афганистаном управляет движение «Талибан»*. Россия официально не признавала эту власть, однако глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял о намерении Москвы исключить движение их списка террористов. Путин также неоднократно заявлял, что статус движения постоянно обсуждается.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова