Стало известно, зачем Турция хочет в БРИКС

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Турецкая сторона видит в БРИКС политический козырь против Запада, пишет ТАСС, ссылаясь на одного из ведущих экспертов в экономике страны Барту Сорала. Ранее специалист занимал связанную с ООН должность.
«Снижение доминирования Запада в международной системе выводит БРИКС на лидерские позиции по производству и экспорту. В то же время я думаю, что заявленный правительством Турции интерес к БРИКС — это попытка получить козырь против Запада и имеет под собой политические мотивы», — сказал Сорал.Ранее эксперты отмечали, что БРИКС имеет преимущество перед НАТО, поскольку принципы БРИКС основаны на учете интересов каждого участника, а не одной определенной страны.
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