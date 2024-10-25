Больной раком Карл III отказывается от еды

Фото: Риа Новости/ Алексей Витвицкий
В феврале 2024 года у правящего короля Великобритании обнаружили злокачественную опухоль. Сейчас Карл III отказывается от приёма пищи.
Недавно монарх приостановил курс лечения онкологического заболевания, чтобы поехать в тур по Австралии. Здоровье Карла III беспокоит семью короля и общественность в общем. Сейчас на фоне плохого самочувствия он ест на обед лишь половину авокадо, чего недостаточно организму для нормального функционирования с учетом возраста и прогрессирующего недуга монарха.
Некоторое время назад правитель Великобритании и вовсе ничего не ел. Он пропускал приёмы пищи. Тем самым он волновал свою жену Камилу. Врачам и королеве приходилось насильно кормить монарха.
Авокадо — по сути уступка со стороны Карла, на которую он согласился после неоднократных уговоров со стороны медиков и семьи.
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Некоторое время назад правитель Великобритании и вовсе ничего не ел. Он пропускал приёмы пищи. Тем самым он волновал свою жену Камилу. Врачам и королеве приходилось насильно кормить монарха.
Авокадо — по сути уступка со стороны Карла, на которую он согласился после неоднократных уговоров со стороны медиков и семьи.
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Ольга Енгалычева