«Больше не существует»: Глава Еврокомиссии объявила об исчезновении Запада в привычном понимании

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Запад, каким его знали, больше не существует. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью с журналистами, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом ознаменовало конец эпохи Запада в его привычном понимании. Ее слова передает РИА Новости.
«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — указала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможной лидерской роли ЕС в западном мире.По её словам, трансатлантический альянс переживает трансформацию, но она продолжает верить в сохранение партнёрства между Европой и США. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ведёт активные переговоры с лидерами государств, стремясь укрепить позиции Европы в меняющемся мировом порядке.
Фон дер Ляйен отметила, что сегодня ЕС сталкивается с запросами от стран мира на расширение торговли и «установление общих правил». Европейская предсказуемость и надёжность, по её мнению, вновь стали ценным активом, но это накладывает на ЕС большую ответственность.
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Мария Моисеева