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«Больше не существует»: Глава Еврокомиссии объявила об исчезновении Запада в привычном понимании

Глава ЕК фон дер Ляйен: Запада, каким мы его знали, больше не существует
Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Запад, каким его знали, больше не существует. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью с журналистами, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом ознаменовало конец эпохи Запада в его привычном понимании. Ее слова передает РИА Новости.
«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — указала фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможной лидерской роли ЕС в западном мире.
По её словам, трансатлантический альянс переживает трансформацию, но она продолжает верить в сохранение партнёрства между Европой и США. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ведёт активные переговоры с лидерами государств, стремясь укрепить позиции Европы в меняющемся мировом порядке.

Фон дер Ляйен отметила, что сегодня ЕС сталкивается с запросами от стран мира на расширение торговли и «установление общих правил». Европейская предсказуемость и надёжность, по её мнению, вновь стали ценным активом, но это накладывает на ЕС большую ответственность.

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Нарышкин: При агресси НАТО против Союзного государства пострадают Польша и Прибалтика
Нарышкин предупредил Польшу и Прибалтику о последствиях агрессии против РФ и РБ
15 апреля 2025, 22:04

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

В случае возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Белоруссии ущерб будет нанесён всему Североатлантическому альянсу. Однако первыми пострадают Польша и прибалтийские республики.
Такое предупреждение озвучил перед журналистами в Минске директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что при каких-либо враждебных выпадах со стороны НАТО провокаторы пострадают первыми.

«Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, во всяком случае на словах, все время бряцают оружием. Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около двух миллионов противотанковых мин, хотела бы получить еще американское ядерное оружие. Это печально», — сказал глава СВР.

Он также предупредил, что при любых недружественных действиях со стороны блока последствия в первую очередь ощутят на себе носители таких идей именно в этих странах — Польше и Прибалтике. Представителям определённых политических кругов в этих государствах следовало бы подумать на эту тему, заключил Нарышкин.

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#россия
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Сербии угрожают отказом в членстве в ЕС, если Вучич приедет на парад Победы в Москве
Сербии могут отказать в членстве в ЕС, если Вучич посетит парад Победы в Москве
15 апреля 2025, 21:04

Фото: iStock/rarrarorro

Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что его посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может стать препятствием для вступления Сербии в Евросоюз. Об этом сообщает газета Financial Times.
Отмечается, что стране откажут во вступлении в ЕС в случае, если Вучич всё же подтвердит своё намерение посетить парад в российской столице 9 мая.

На угрозу незамедлительно отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая назвала произошедшее «возрождением евронацизма».

В своём Telegram-канале она напомнила, что 80 лет назад фашисты такими же способами заставляли отказываться от Родины, веры и этноса тех, кого считали «людьми второго сорта».

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Фицо: Никто не может запретить мне быть на Параде Победы в Москве, включая Каллас
Фицо: Никто не может запретить мне посетить 9 Мая Парад Победы в Москве
15 апреля 2025, 19:55

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решительно настроен посетить 9 Мая торжественный парад в Москве, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что никто не может запретить ему сделать это.
Глава словацкого правительства подчеркнул, что не откажется от своего намерения, несмотря на заявления верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

«В Москву 9 мая еду. Является ли предостережение госпожи Каллас шантажом или объявлением о том, что после возвращения из Москвы я буду наказан? Не знаю, но знаю, что идет 2025 год, а не 1939-й», — сказал Фицо.

Накануне, 14 апреля, глава европейской дипломатии заявила, что визиты в Россию лидеров стран — кандидатов в блок 9 мая являются нежелательными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее заявления «жесткими и неправильными», а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отстранить Каллас от должности за её выступление, а после отдать под Международный трибунал ООН.

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Туск: Польша будет зарабатывать на восстановлении Украины, а не только быть солидарной с ней
Польский премьер Туск заявил о желании зарабатывать на восстановлении Украины
15 апреля 2025, 19:26

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Польша не просто готова выражать солидарность Украине, она намерена заработать на восстановлении страны после окончания военного конфликта. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
Такую сентенцию политик озвучил на форуме новых технологий, проходившем в Варшаве, сообщает РИА Новости. Говоря о поддержке Украины, Туск подчеркнул, что Польша не будет оказывать помощь «наивным образом», но намерена жёстко отстаивать свои интересы и зарабатывать.

«Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины», — заявил глава польского правительства.

Ранее министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка заявил: стоимость восстановления Украины после завершения конфликта с Россией достигает €500 млрд и будет расти вплоть до окончания военных действий. Он также уточнил, что порядка трети расходов могут быть покрыты частными инвесторами при условии, если Украины продолжит проводить реформы.

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#польша
#ес
#украина
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Минюст внёс фонды Элтона Джона в список нежелательных организаций в РФ
15 апреля 2025, 18:47

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Минюст России внёс фонды британского певца Элтона Джона в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Отмечается, что в перечень попали британский и американский Elton John AIDS Foundation («Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом»)* и британская организация Justice for Journalists Foundation (Фонд «Справедливость для журналистов»)*.

В начале апреля стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation*, основанных музыкантом Элтоном Джоном. Первоначально фонд был учреждён в 1992 году в США, а спустя год в Великобритании была зарегистрирована НПО с аналогичным названием.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что целями организации является профилактика и борьба со СПИДом, а также преодоление дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных людей. Однако на деле фонд сосредоточен на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений**.

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*организация признана Минюстом РФ нежелательной на территории России
**движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
***признан Минюстом РФ иноагентом
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