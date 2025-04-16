Иркутские художницы поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и наклеили портрет певицы на заброшку в центре города

Художницы из Иркутска поздравили Аллу Пугачёву с 76-летием, создав прекрасный портрет с певицы. Они наклеили его на стену одной из заброшек в центре города, а заодно записали клип на песню «А знаешь, все еще будет», выложив запись в своем Telegram-канале.