Иркутские художницы поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения и наклеили портрет певицы на заброшку в центре города

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Художницы из Иркутска поздравили Аллу Пугачёву с 76-летием, создав прекрасный портрет с певицы. Они наклеили его на стену одной из заброшек в центре города, а заодно записали клип на песню «А знаешь, все еще будет», выложив запись в своем Telegram-канале.
Пост сопровождается подписью, в которой авторы благодарят певицу за смелость, честность и вклад в культуру, подчеркивая, что она остаётся символом силы и независимости для женщин, что бы ни случилось в будущем.
Несмотря на жизнь за границей и редкие публичные выходы, Пугачёва продолжает оставаться легендой русской эстрады. Уже долгое время покинувшую Россию артистку пытаются признать иноагентом, однако безуспешно. Причины для такого решения объяснил накануне юрист Илья Русяев.
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«Спасибо за честность, смелость и красоту. Спасибо за пример – для всех девчонок и на все времена – как сильна может быть женщина, когда она выбирает быть собой», — отметила автор поста.
Портрет Аллы Пугачёвой на заброшке (Фото: кадр видео Telegram @lesisileva)
Певица Алла Пугачёва отметила день рождения 15 апреля. Одной из первых ее поздравила дочка Кристина Орбакайте: поделилась редкими архивными кадрами звездной певицы в соцсетях.
Несмотря на жизнь за границей и редкие публичные выходы, Пугачёва продолжает оставаться легендой русской эстрады. Уже долгое время покинувшую Россию артистку пытаются признать иноагентом, однако безуспешно. Причины для такого решения объяснил накануне юрист Илья Русяев.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева