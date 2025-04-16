Самолет ВВС Израиля случайно сбросил бомбы на свою территорию

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Израильский истребитель во время боевого вылета для ударов по сектору Газа по ошибке сбросил авиабомбы на собственную территорию. Инцидент произошёл из-за технической неисправности самолёта.
«Боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе (израильского приграничного населенного пункта) Нир-Ицхак», — говорится в сообщении пресс-службы армии, которое передает ТАСС.Сброшенные бомбы не причинили вреда гражданским или военным объектам. Пострадавших среди людей также нет, но военные начали служебное расследование для выяснения обстоятельств сбоя.
Ранее сообщалось, что художницы из Иркутска поздравили Аллу Пугачёву с 76-летием, создав прекрасный портрет с певицы. Они наклеили его на стену одной из заброшек в центре города, а заодно записали клип на песню «А знаешь, все еще будет».
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