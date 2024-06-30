Большинство американцев выступили против переизбрания Байдена

Фото: РИА Новости/Стрингер
Более 70% американцев убеждены, что умственное состояние президента Джо Байдена не позволяет ему бороться за переизбрание на пост главы государства. Таковы результаты опроса, проведённого телеканалом CBS.
Отмечается, что такой позиции придерживаются 72% опрошенных. При этом остальные 27% считают, что Байден должен продолжить борьбу за президентское кресло.
Ранее 9 июня телеканал уже проводил подобный опрос, предшествовавший теледебатам Байдена и Дональда Трампа. Тогда за то, что Байдену следует покинуть предвыборную гонку выступали 65% респондентов, а вот обратной позиции придерживались 35% американцев.
Напомним, что дебаты двух кандидатов в президенты США состоялись в минувший четверг, 27 июня. А президентские выборы состоятся в США 5 ноября текущего года.
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Ранее 9 июня телеканал уже проводил подобный опрос, предшествовавший теледебатам Байдена и Дональда Трампа. Тогда за то, что Байдену следует покинуть предвыборную гонку выступали 65% респондентов, а вот обратной позиции придерживались 35% американцев.
Напомним, что дебаты двух кандидатов в президенты США состоялись в минувший четверг, 27 июня. А президентские выборы состоятся в США 5 ноября текущего года.
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Анастасия Чинкова