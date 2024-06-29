Байден покинет президентскую гонку, если его близкие решат, что это необходимо

Фото: сайт Кремля
Американский президент Джо Байден покинет президентскую гонку, если его ближайшие родственники и друзья примут соответствующее решение. Об этом проинформировал портал Axios со ссылкой на свои источники.
Данный шаг со стороны близкого окружения нынешнего американского лидера вряд ли возможен, пишет издание. Отмечается, что в число близких, которые влияют на решения президента, входят: первая леди Джилл Байден, его младшая сестра Валери Байден, друг и советник Тед Кауфман и небольшая группа помощников из Белого дома.
Согласно информации источника, эти люди определяют все решения в жизни и президентстве Байдена.
Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена было невыразительным и бессвязным, что вызывало «агрессивную панику» у демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Согласно информации источника, эти люди определяют все решения в жизни и президентстве Байдена.
Напомним, в Атланте прошли первые в истории Соединенных Штатов Америки теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выступление нынешнего американского лидера Джо Байдена было невыразительным и бессвязным, что вызывало «агрессивную панику» у демократов. Выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.
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Екатерина Коршунова