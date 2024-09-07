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США смахивают на владелицу борделя, которая читает мораль всем остальным, когда упрекают российскую сторону во мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств. Такое мнение выразил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей», — сказал бывший американский силовик, комментируя обвинения Вашингтона в адрес Москвы, что она якобы пробует влиять на ход президентской гонки в США.Джонсон уточнил, что американская сторона влезала в дела Мексики, Венесуэлы, России, Афганистана, Сирии, Грузии и Ирака. Он резюмировал, что это еще не весь список, но на оглашение всего уйдет слишком много времени.
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Никита Кротов