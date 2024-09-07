Главы разведок ЦРУ и МИ-6 сообщили о новой угрозе от России и Китая

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Главы западных разведок ЦРУ и МИ-6 обвинили об угрозе для Запада со стороны России и Китая. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Уильяма Бернса и Ричарда Мура.
Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур и директор ЦРУ США Уильям Бернс впервые выпустили совместную статью, где предупредили о «беспрецедентном спектре угроз», которые создают Россия и Китай. В той же статье разведчики указали на новую угрозу со стороны запрещенной в РФ террористической организации «Исламское Государство».
Представители разведок также рассказали, как США и Великобритания совместно противостоят действиям России на Украине.
В статье говорится о новых методах ведения боя, которые якобы использует Россия. При этом обе разведки призывают военных внедрять новые технологии и адаптироваться. Разведчики также указали, что используют искусственный интеллект для секретности своих операций.
Что касается Китая, то его подъем разведка назвала «главным геополитическим вызовом XXI века». Из-за чего спецслужбы тоже вынуждены активизировать работу.
О намерении запада развалить Россию неоднократно заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он указывал, что Москва всегда открыта для диалога с западными странами и не нацелена на конфликт.
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Представители разведок также рассказали, как США и Великобритания совместно противостоят действиям России на Украине.
В статье говорится о новых методах ведения боя, которые якобы использует Россия. При этом обе разведки призывают военных внедрять новые технологии и адаптироваться. Разведчики также указали, что используют искусственный интеллект для секретности своих операций.
Что касается Китая, то его подъем разведка назвала «главным геополитическим вызовом XXI века». Из-за чего спецслужбы тоже вынуждены активизировать работу.
О намерении запада развалить Россию неоднократно заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он указывал, что Москва всегда открыта для диалога с западными странами и не нацелена на конфликт.
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Лия Мурадьян