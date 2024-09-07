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Главы разведок ЦРУ и МИ-6 сообщили о новой угрозе от России и Китая

ЦРУ и МИ-6 объявили о беспрецедентной угрозе Западу со стороны России и Китая
07 сентября 2024, 19:45
Фото: istockphoto/Vadym Ivanchenko

Фото: istockphoto/Vadym Ivanchenko

Главы западных разведок ЦРУ и МИ-6 обвинили об угрозе для Запада со стороны России и Китая. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Уильяма Бернса и Ричарда Мура.
Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур и директор ЦРУ США Уильям Бернс впервые выпустили совместную статью, где предупредили о «беспрецедентном спектре угроз», которые создают Россия и Китай. В той же статье разведчики указали на новую угрозу со стороны запрещенной в РФ террористической организации «Исламское Государство».

Представители разведок также рассказали, как США и Великобритания совместно противостоят действиям России на Украине.



В статье говорится о новых методах ведения боя, которые якобы использует Россия. При этом обе разведки призывают военных внедрять новые технологии и адаптироваться. Разведчики также указали, что используют искусственный интеллект для секретности своих операций.

Что касается Китая, то его подъем разведка назвала «главным геополитическим вызовом XXI века». Из-за чего спецслужбы тоже вынуждены активизировать работу.

О намерении запада развалить Россию неоднократно заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он указывал, что Москва всегда открыта для диалога с западными странами и не нацелена на конфликт.

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Стало известно, кто может помочь в решении кризиса на Украине
Премьер Италии Мелони: КНР и Индия могут помочь в разрешении украинского кризиса
07 сентября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Andrey Atanov

КНР и Индия могут помочь в разрешении украинского конфликта, заявила после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.
«Я считаю, что Китай и Индия должны сыграть роль в решении конфликта. При этом я убеждена, что мы должны избежать ситуации, при которой Украину бросят на произвол судьбы», — сказала она.
Кроме того, Мелони поддержала поставки оружия украинской республике. Премьер Италии убеждена, что начало диалога происходит при заходе конфликтующих сторон в тупик.

«Именно этого мы добиваемся», — заключила Мелони.

После начала спецоперации на Украине недружественные к РФ государства стали всячески помогать неонацистам ВСУ.

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Во Франции заявили про двойную катастрофу Зеленского
Флориан Филиппо: для киевского режима Зеленского пришла двойная катастрофа
07 сентября 2024, 19:26

Фото: сайт НАТО

Внутренние проблемы и провалы на фронте обеспечили двойную катастрофу главе киевского режима Владимиру Зеленскому, пишет французский политик Флориан Филиппо в соцсетях.
«Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе», — гласит публикация лидера политической партии Франции «Патриоты».
Филиппо призвал к прекращению «резни» и началу мирного диалога. Зеленский заявляет о возможности мирных переговоров с Москвой, однако его действия говорят об обратном. По оценке международного сообщества, Зеленский своими действиями лишь усиливает напряженность.

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#франция
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У Зеленского есть новый план по Украине для Трампа и Харрис
Repubblica: Зеленский готовит новый план по Украине для Трампа и Харрис
07 сентября 2024, 18:57

Над дорожной картой по Украине работает глава киевского режима Владимир Зеленский, чтобы представить ее кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, а также действующему хозяину Белого дома Джо Байдену, пишет Repubblica.
«План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу», — сказал украинский политик.

Никаких подробностей экс-президент Украины не привел, но как отмечают журналисты, в план Зеленского включена активная роль западных союзников в защите украинской республики, что будет гарантировать, по мнению политика, прекращение боевых действий и начало диалога с РФ.

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На Западе раскрыли опасные планы Киева
Журналист Боуз: киевский режим очень близок к переходу красных линий РФ
07 сентября 2024, 18:27

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский режим весьма близок к тому, чтобы перейти российские красные линии, пишет у себя в соцсетях ирландский журналист Чей Боуз. Таким образом публицист прокомментировал слова главы Минобороны США Ллойда Остина о передаче украинской республике дальнобойного оружия.
«Их марионетки на Украине очень близки к тому, чтобы пересечь их (красные линии. — Прим. ред.)», — гласит пост Боуза.
До этого Остин комментировал отказ американских властей давать Украине ракеты для ударов по РФ. По его словам, поставка оружия не сыграет решающей роли в боевых действиях.

Ранее стало известно, что Запад приготовил для Украины роль «Титаника».

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#мир
#украина
#россия
#киев
#война
#сво
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Явка избирателей в Подмосковье к 18 часам 7 сентября составила 16,55%
07 сентября 2024, 18:18

Фото: istock / Cylonphoto

Явка избирателей в Подмосковье, где идут выборы депутатов Советов депутатов городских округов, по состоянию на 18:00 7 сентября составила 16,55%. Об этом информирует пресс-служба Мособлизбиркома.
На избирательных участках проголосовали 11,02% избирателей, при помощи дистанционного электронного голосования свои голоса отдали 78,44% избирателей.

Выборы и довыборы в Советы депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября в 28 городских округах Московской области. Необходимые сведения можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны данные об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

По информации Мособлдумы, в 2024 году выборы в Советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#подмосковье
#выборы
#явка
#служба
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Фицо: СМИ Словакии не пишут о «Северных потоках» из-за причастности Украины
07 сентября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/DOERS

Словацкие средства массовой информации хранят молчание по поводу подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Причина заключается в наличии объективных данных о причастности к диверсиям Украины.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телепрограммы «Субботние диалоги». По мнению политика, сегодня для всех уже очевидна причастность Украины к терактам на газопроводах.

«Как возможно то, что словацкие СМИ не занимаются атакой на Nord Stream? Как это возможно? Все хорошо знаем, как это было и кто это сделал», — сказал глава словацкого правительства.

Премьер-минстр напомнил слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила, что последствия для инициатора атаки на стратегическую инфраструктуру должны быть самыми серьёзными. Однако никто ничего не предпринимает, более того — все молчат. Именно потому, что здесь замешана Украина, заключил Фицо.

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#украина
#сми
#министр
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«Бесславный круиз»: В Госдуме предрекли участь «Титаника» Украине
Депутат ГД Шеремет: Украине на Западе уготовили участь «Титаника»
07 сентября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/soljuska13

Украину ждет участь судна «Титаник», ведь именно такую роль республике уготовили на Западе, сообщил журналистам РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.
«США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый «Титаник». А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского», — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что американская и британская стороны пытаются заманивать в украинскую республику «богатых персон» Европы, чтобы отправить их государства в так называемый «бесславный последний круиз».

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#украина
#россия
#госдума
#депутаты
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Выездная форма голосования используется в восьми округах Подмосковья
07 сентября 2024, 17:28

Фото: istock / Alfonso Sangiao

В 28 городских округах Подмосковья проходят выборы и довыборы в Советы депутатов. Из них в восьми округах Московской области используется выездная форма голосования.
Дополнительная форма голосования осуществляется в Воскресенске, Ленинском, Лотошино, Подольске, Раменском, Сергиев Посаде, Солнечногорске и Щелкове.

Проголосовать таким способом могут 44 тысячи избирателей из 160 населенных пунктов в специально оборудованных автобусах или шатрах.

Необходимую информацию о выборах можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК России. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

Задать все интересующие вопросы можно, обратившись в «Службу заботы».

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#сергиев посад
#подольск
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#солнечногорск
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#голосование
#подмосковье
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Стало известно, как Украина ослабила Запад
WAS: Украина ослабила США и подорвала их интересы в мире
07 сентября 2024, 17:17

Фото: istockphoto/krblokhin

Киевский режим ослабил США и другие западные государства из-за оружейных поставок, пишет в своем материале для Weapons and Strategy экс-сотрудник Минобороны США Стивен Брайен.
«Война на Украине ослабила Соединенные Штаты, поскольку опустошила их казну и арсеналы. Она подорвала интересы США в других странах, особенно в Тихом океане», — говорится в публикации.

Аналитик подчеркнул, что многие страны Европы лишили себя запасов, чтобы поддержать Украину. Они, отмечает Брайен, отправили туда самое разномастное вооружение от танков до артиллерии.

«Все это приводит к странному выводу: без США европейские члены НАТО не смогут защитить свою территорию. Это также ставит Штаты в невыгодное геополитическое положение», — заключил автор статьи.

Ранее стало известно, куда может сбежать украинский политик Владимир Зеленский после поражения ВСУ на фронте.

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#мир
#украина
#сша
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