Афганистан и Пакистан снова начали воевать за спорную границу

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Вооруженные бои вновь начались на спорной границе между Афганистаном и Пакистаном. Столкновения идут между радикалами запрещенного в РФ движения Талибан и пограничными войсками Пакистана. Об этом 7 сентября сообщает телеканал TOLOnews.
По данным СМИ, бои между талибами и пакистанской армией идут с 14:30 по московскому времени в районе провинции Хост. Противники используют тяжелую военную технику.
Ранее запрещенное движение «Талибан» предложило России обменяться делегациями для изучения возможного сотрудничества двух стран, заявил глава политбюро талибов в Катаре Сухей Шахин.
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«Произошло очередное столкновения между афганскими и пакистанскими силами вдоль непризнанной Кабулом границы Дюранда в районе округа Зази-Майдан провинции Хост. Бои все еще продолжаются», – передает канал.
Ранее запрещенное движение «Талибан» предложило России обменяться делегациями для изучения возможного сотрудничества двух стран, заявил глава политбюро талибов в Катаре Сухей Шахин.
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Лия Мурадьян