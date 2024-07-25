Бомбардировщики ВВС России и Китая были засечены вблизи Аляски

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Два российских и два китайских бомбардировщика были замечены в среду в международном воздушном пространстве вблизи Аляски. Об этом сообщило Североамериканское командование ПВО (NORAD) в соцсети Х.
Отмечается, что NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских Ту-95 и два китайских H-6, которые летели в опознавательной зоне ПВО Аляски.
При этом отмечается, что самолёты не входили в суверенное воздушное пространство Канады и США, оставаясь в международном воздушном пространстве.
Самолёты Военно-воздушных сил (ВВС) России и Китая регулярно выполняют совместное патрулирование.
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При этом отмечается, что самолёты не входили в суверенное воздушное пространство Канады и США, оставаясь в международном воздушном пространстве.
Самолёты Военно-воздушных сил (ВВС) России и Китая регулярно выполняют совместное патрулирование.
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Анастасия Чинкова