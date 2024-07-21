Американские бомбардировщики B-52 совершили тренировочный полет над Финляндией

Фото: istockphoto/AllenJMSmith
Тренировочный полет над Финляндией совершили два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress. Об этом сообщили в Минобороны Финляндской республики.
«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии во время учебных мероприятий в воскресенье, 21 июля», — говорится на сайте финского оборонного ведомства.
Там добавили, что в полете принимали участие два самолета заправщика США KC-135, а также один KC-46. Самолеты двигались на юг над Лапландией из Норвегии.
Как сообщали ранее в МО РФ, в воздух были подняты истребители, чтобы не допустить нарушение границы РФ американскими бомбардировщиками В-52Н.
Читайте также:
Fox News: Возможная война с Россией чревата катастрофическими последствиями
Минобороны: ВС РФ освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее под Харьковом
МО РФ показало кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом
Никита Кротов