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Истребители сбросили ФАБ-300 на пункт временной дислокации ВСУ

Су-34 ВКС РФ сбросили ФАБ-300 на пункт временной дислокации ВСУ
24 июля 2024, 05:15
Фото: iStock/Alex-S

Фото: iStock/Alex-S

Истребители-бомбардировщики СУ-34 ВКС РФ нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ бомбами ФАБ-500. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей ударили по пункту временной дислокации украинских войск в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Удар был нанесён неуправляемой авиационной бомбой ФАБ-500. Она оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благодаря которому можно наносить точечные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.



После выполнения боевой задачи лётчики успешно вернулись на аэродром.

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#всу
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Под Авдеевкой экипаж танка уничтожил две БМП, пехоту и опорный пункт ВСУ
24 июля 2024, 05:51

Фото: iStock/Evgeny555

Экипаж танка Т-72БЗМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт украинских войск, живую силу ВСУ и две боевых машины пехоты (БМП) на авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что опорный пункт, мешавший продвижению штурмовых групп дальше по направлению, был уничтожен огнём из закрытой огневой позиции.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе выполнения боевой задачи экипаж танка увернулся от нескольких FPV-дронов ВСУ благодаря системе РЭБ и дополнительной защите на машине.

В результате, танк без повреждений вернулся в укрытие.

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В Харькове на фоне тревоги раздался взрыв
24 июля 2024, 05:40

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в настоящее время звучит в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

Ранее также сообщалось, что три взрыва прогремели в подконтрольном России Мелитополе в Запорожской области. Отмечалось, что сработала система ПВО, которая сбила группу украинских беспилотников, следовавших в сторону Ростовской области и Краснодарского края.


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#харьков
#тревога
#взрыв
#вс рф
#всу
#сво
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Белоусов отметил заслуги военных, освобождавших Песчаное и Розовку
24 июля 2024, 04:47

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, освободившего населённый пункт Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в освобождении Розовки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что Белоусов направил этим частям телеграммы, в которых поздравил военных с освобождением новых населённых пунктов.

Министр подчеркнул, что в ходе выполнения боевого задания военные продемонстрировали мужество и самоотверженность. Благодаря их действиям удалось добиться отступления украинских войск на запад.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за удачное выполнение боевых задач и выразил надежду на то, что они с честь продолжат участие в СВО, приближая победу.

Участвовавшие в освобождении населённых пунктов военные были награждены государственными наградами.

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Командиров ВСУ допрашивают из-за отступления войск на Харьковском направлении
#андрей белоусов
#минобороны рф
#сво
#военные
#вс рф
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В Мелитополе прогремели три взрыва
24 июля 2024, 01:36

Фото: iStock/Zeferli

В Мелитополе прогремели три взрыва. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что жители административного центра Запорожской области слышали звуки моторов беспилотников перед взрывом.

В регионе сработала система ПВО, которая сбила группу украинских беспилотников, летящих в сторону Ростовской области и Краснодарского края. В общей сложности было не менее четырёх отработок системы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгородской области. Часть здания полностью обрушилась.

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#запорожская область
#пво
#взрывы
#всу
#вс рф
#сво
#беспилотник
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Командиров ВСУ допрашивают из-за отступления войск на Харьковском направлении
Генерал Горбенко: командиров допрашивают из-за отступления ВСУ под Харьковом
24 июля 2024, 01:27

Фото: iStock/Anna_Anikina

Командование 125-ой бригады ВСУ вызывают на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) из-за отступления в Харьковской области. Об этом сообщил бывший командир бригады Артур Горбенко в интервью изданию «Украинская правда».
Он подчеркнул, что такие допросы начались ещё в мае.

По словам Горбенко, высшее военное руководство «забывает» о манёвре отвода войск. После такого решения в отношении командиров рот, батальонов и бригад открываются уголовные дела. Его самого сняли с поста командира после начала расследования ГБР.

Также военный добавил, что те фортификационные сооружения, которые возводились под контролем Харьковской областной администрации, находились в неудовлетворительном состоянии. Это и стало причиной отвода войск.

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#украина
#всу
#харьковская область
#военные
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Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Белгородской области
Гладков: дрон сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Грайвороне
24 июля 2024, 00:54

Фото: iStock/Naypong

Дрон сбросил взрывное устройство около многоквартирного дома в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Взрывной волной выбило окна в одной из квартир.

Ранее губернатор сообщал, что беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в Белгородской области. Часть дома была полностью разрушена. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что дроны ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ», в результате чего пострадали пять человек.

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#белгородская область
#дрон
#всу
#взрывчатка
#вячеслав гладков
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Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгородской области
Гладков: беспилотник врезался в двухэтажный дом в белгородском селе Новопетровка
23 июля 2024, 23:32

Фото: iStock/Srdjanns74

Беспилотник ВСУ врезался в двухэтажный многоквартирный дом в селе Новопетровка Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что часть здания была полностью разрушена.

По предварительной информации, пострадавших в результате обрушения здания нет.

Также Гладков сообщил, что в результате сброса взрывного устройства с дрона в Шебекино получили повреждения два легковых автомобиля.

Кроме того, в посёлке Красное FPV-дрон атаковал частный дом, в результате чего полностью разрушилась крыша.

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#всу
#белгородская область
#вячеслав гладков
#беспилотник
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На Украине задержали известного телеведущего за призывы сопротивляться мобилизации
СБУ: задержаны два человека, призывавшие противостоять мобилизации
23 июля 2024, 23:08

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Два человека, включая бывшего телеведущего Жана Новосельцева, задержаны за призывы противостоять сотрудникам военкоматов на Украине. Об этом сообщила Служба безопасности страны (СБУ).
Отмечается, что в Киевской, Одесской, Харьковской и Закарпатской областях задержаны члены группировки, которая срывала мобилизацию и сливала данные украинских военных. В числе задержанных оказался некогда популярный телеведущий Жан Новосельцев, который сейчас активно ведёт собственный блог.

Подчеркнём, что в СБУ отказались указывать имя задержанного. Предположение о том, что им оказался Новосельцев высказало украинское издание «Страна».

Двое задержанных обвиняются по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и иных военных формирований. По этой статье им грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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#сбу
#задержание
#мобилизация
#военком
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«При чем тут смартфон?»: Рогозин ответил на критику Картаполова
Рогозин ответил на слова Картаполова о ранении в ДНР из-за телефона
23 июля 2024, 21:42

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин ответил главе комитета Государственной Думы по обороне Андрею Картаполову, который напомнил ему о ранении, полученном в зоне специальной военной операции.
Картаполов упомянул об инциденте в связи с законопроектом о запрете применения устройств военнослужащими в зоне СВО. Он связал ранение Рогозина с использованием телефона.

«Причем здесь смартфон, которого у меня тогда и не было с собой, поскольку я за 15 минут до начала обстрела со своими бойцами с фронта в располагу вернулся? Или он что-то знает, чего следствие не знает? Прям даже интересно», — ответил сенатор.
Рогозин получил тяжелое ранение в ноябре 2022 года: осколок снаряда попал между позвонками. Сначала его направили в местное медучреждение, затем — в Ростов-на-Дону, после чего транспортировали в Москву. Там удалось извлечь осколок.

Ранее Рогозин сообщил о признаках подготовки украинских войск к наступлению в активности их дронов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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