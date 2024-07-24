Истребители сбросили ФАБ-300 на пункт временной дислокации ВСУ

Фото: iStock/Alex-S
Истребители-бомбардировщики СУ-34 ВКС РФ нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ бомбами ФАБ-500. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей ударили по пункту временной дислокации украинских войск в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Удар был нанесён неуправляемой авиационной бомбой ФАБ-500. Она оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благодаря которому можно наносить точечные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
После выполнения боевой задачи лётчики успешно вернулись на аэродром.
Читайте также:
Белоусов отметил заслуги военных, освобождавших Песчаное и Розовку
В подполье заявили о поражении военного аэродрома ВСУ в Николаевской области
«Был только миномет»: Стало известно, что произошло с ВСУ под Харьковом
Удар был нанесён неуправляемой авиационной бомбой ФАБ-500. Она оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), благодаря которому можно наносить точечные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
После выполнения боевой задачи лётчики успешно вернулись на аэродром.
Читайте также:
Белоусов отметил заслуги военных, освобождавших Песчаное и Розовку
В подполье заявили о поражении военного аэродрома ВСУ в Николаевской области
«Был только миномет»: Стало известно, что произошло с ВСУ под Харьковом
Анастасия Чинкова