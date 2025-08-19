Зеленский заявил, что надел свой «лучший костюм» на встречу с Трампом
Sun: Зеленский на встрече с Трампом заявил, что приехал в лучшем костюме
Владимир Зеленский при встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что приехал на переговоры в лучшем из своих костюмов, которые у него есть. Об этом информирует издание Sun.
На встрече Зеленский был в строгом костюме. Трамп похвалил его внешний вид, сказав, что ему нравится, как выглядит лидер киевского режима.
«Зеленский пошутил: "Это лучшее, что у меня есть"», — говорится в статье.
Напомним, в понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.