Зеленский заявил, что надел свой «лучший костюм» на встречу с Трампом

19 августа 2025, 13:11

Sun: Зеленский на встрече с Трампом заявил, что приехал в лучшем костюме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Владимир Зеленский при встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что приехал на переговоры в лучшем из своих костюмов, которые у него есть. Об этом информирует издание Sun.





На встрече Зеленский был в строгом костюме. Трамп похвалил его внешний вид, сказав, что ему нравится, как выглядит лидер киевского режима.





«Зеленский пошутил: "Это лучшее, что у меня есть"», — говорится в статье.