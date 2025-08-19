«Чтобы мог покрасоваться»: Эксперт назвал условия для встречи Путина с Зеленским

19 августа 2025, 13:38

Политолог усомнился в возможности встречи Путина и Зеленского в ближайшее время

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, о подготовке которой ранее заявил Дональд Трамп, может не состояться в августе или даже сентябре. Такое мнение высказал политолог Юрий Светов.





В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Светов пояснил, что для проведения такого высокого уровня переговоров необходима тщательная подготовка, включающая предварительные договорённости и документы.

«Я не верю, что встреча Путина и Зеленского состоится в августе или даже в сентябре. К такой встрече надо тщательно готовиться, и, главное, для чего эта встреча? Для того чтобы Зеленский мог покрасоваться перед Путиным и изобразить из себя лидера мирового уровня?», — высказался эксперт.