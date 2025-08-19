Зеленский: Киев начал работу над документом о гарантиях безопасности для Украины

19 августа 2025, 13:32

Фото: iStock/Silent_GOS

Владимир Зеленский подтвердил, что киевские власти уже начали работать над документом о гарантиях безопасности для Украины. Об этом он написал в своем telegram-канале.





Как рассказал политик, работа над документом началась сразу после вчерашних переговоров с президентом США Дональдом Трампом лидеров стран Евросоюза. Это событие Зеленский назвал важным шагом к прекращению боевых действий в стране.





«Действительно значительный шаг к завершению конфликта и к безопасности Украины, и наших людей. Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности», — написал Зеленский.