Николай Бордюжа (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Предпосылки к вооружённому конфликту на Украине были ещё в 2013 году. Занимавший тогда пост президента страны мог предотвратить такое развитие событий, в том числе и силовыми методами.
Об этом заявил бывший генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа. Он занимал эту должность с 2013 по 2016 год, напоминает ТАСС. В беседе с агентством экс-генсек организации подчеркнул, что в то время те перемены, которых хотела Украина, могли быть достигнуты эволюционным путём, если бы Янукович «повёл себя правильно».
По его мнению, Украина тогда все действия предпринимала в противовес мнению и пожеланиям российского руководства, поэтому предпосылки специальной военной операции возникли ещё в то время.
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«Если бы он применил силу и предотвратил этот «майдан», то, возможно, Украина бы развивалась вне кризиса, мирным путём», — сказал Бордюжа.
По его мнению, Украина тогда все действия предпринимала в противовес мнению и пожеланиям российского руководства, поэтому предпосылки специальной военной операции возникли ещё в то время.
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Александр Бойцов