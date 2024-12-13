В США допустили окончание конфликта на Украине в ближайшее время

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Возможный спецпосланник по Украине будущего президента США Дональда Трампа Кит Келлог допустил, что украинский кризис может разрешиться в ближайшие месяцы. Свое мнение он изложил журналистам телеканала Fox News.
«Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев», — сказал Келлог.Он добавил, что Трамп способен предпринять решительные шаги. В частности, речь идет в том числе и о приглашении руководства РФ и Украины в США, чтобы достичь мира.
Перед этим в США обратились к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить кровопролитие на Украине. Читайте подробнее в материале «Радио 1».
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