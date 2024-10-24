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Киевские власти несут ответственность за то, что на Украине больше некому воевать. Поэтому следует устроить новый Майдан и свергнуть такую власть.
Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Василий Багрий, его слова приводит министерство обороны РФ. Он рассказал, что когда его везли в учебку, вместе с ним ехали люди с грыжами, с пластинами в черепе...
Багрий уверен, что всех, кто откажется воевать, «не пересажают», тюрем не хватит. По его словам, некоторым удаётся сбежать даже будучи уже в ТЦК или в машине. Однако если их ловят повторно, то отправляют «сразу без разговоров на передок», уже совершенно не обращая внимания на состояние здоровья.
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«Одни больные уже остались, некому воевать. Кто их туда допустил командовать страной? Они просто уничтожают страну. Снять этого президента», — не очень внятно, но эмоционально высказался военнопленный.
Багрий уверен, что всех, кто откажется воевать, «не пересажают», тюрем не хватит. По его словам, некоторым удаётся сбежать даже будучи уже в ТЦК или в машине. Однако если их ловят повторно, то отправляют «сразу без разговоров на передок», уже совершенно не обращая внимания на состояние здоровья.
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Александр Бойцов