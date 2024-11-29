Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на своей странице в социальной сети, что когда украинцы выйдут на новый Майдан, Владимир Зеленский будет «жгуче завидовать» судьбе Виктора Януковича.
Подобным образом отреагировал на осуждение Министерства иностранных дел Украины разгона протестующих ночью в Тбилиси.
Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что МИД Украины 29 ноября осудило разгон протестов в Грузии и сказало, что обострение внутриполитической борьбы в стране следствием «многочисленных нарушений на парламентских выборах».
Российский политик отметил, что остается ждать, какие действия предпримет «украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на Майдан».
Зампред Совбеза Российской Федерации уточнил, что тогда глава киевского режима Владимир Зеленский «будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича».
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Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что МИД Украины 29 ноября осудило разгон протестов в Грузии и сказало, что обострение внутриполитической борьбы в стране следствием «многочисленных нарушений на парламентских выборах».
«Квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную», — высказался Дмитрий Медведев.
Российский политик отметил, что остается ждать, какие действия предпримет «украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на Майдан».
Зампред Совбеза Российской Федерации уточнил, что тогда глава киевского режима Владимир Зеленский «будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича».
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Ольга Енгалычева