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Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи Киеву ради собственных интересов, а не от любви к украинскому народу, говорит о готовности пожертвовать Украиной в своих целях. Так пишет Advance.
Напомним, Ранее Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает Украину, преследуя собственные интересы, а не из-за любви к украинскому народу.
Однако автор отметил, что, если Украина однажды «исчезнет с карты Европы, ее нынешние помощники, вероятно, несильно расстроятся». Он также напомнил, что по словам Борреля, американский статус мирового гегемона ослабится, в случае победы России над Украиной, так как станет понятно, что на США нельзя положиться.
В статье журналист рассуждает о том, что союзники, затягивая конфликт до границ возможного и доведением Украины до потери нескольких поколений народа, еще больше помогают России в полном захвате Украины.
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«С начала вооруженного конфликта, да и раньше тоже, западная помощь Киеву основывалась не на "любви к украинскому народу", но мало кто со столь высоким положением вот так откровенно говорил об этом, как сейчас это подтверждает глава дипломатического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель», — говорится в статье.
В статье журналист рассуждает о том, что союзники, затягивая конфликт до границ возможного и доведением Украины до потери нескольких поколений народа, еще больше помогают России в полном захвате Украины.
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Элина Позднякова