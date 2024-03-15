Боррель: весна и лето станут решающими для конфликта на Украине

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба МИД РФ
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что следующие несколько месяцев станут решающими для конфликта на Украине, передает его слова AFP.
По прогнозам Борреля, речь о весне и лете 2024 года. Ссылаясь на аналитиков, дипломат заявил, что летом ожидается «серьезное российское наступление». Тем временем Украина, по его словам, не может ждать до появления результата следующих президентских выборов в Соединенных Штатах.
Дипломат также выразил мнение, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы. Ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь американской стороны в случае конфликта, подытожил Боррель.
Конгресс США из-за позиции республиканцев в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации главы государства Джо Байдена о выделении еще $60 млрд для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре.
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Дипломат также выразил мнение, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы. Ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь американской стороны в случае конфликта, подытожил Боррель.
Конгресс США из-за позиции республиканцев в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации главы государства Джо Байдена о выделении еще $60 млрд для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре.
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Ювелина Бернст