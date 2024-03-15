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Боррель: весна и лето станут решающими для конфликта на Украине

15 марта 2024, 03:09
Фото: РИА Новости/ Пресс-служба МИД РФ

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба МИД РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что следующие несколько месяцев станут решающими для конфликта на Украине, передает его слова AFP.
По прогнозам Борреля, речь о весне и лете 2024 года. Ссылаясь на аналитиков, дипломат заявил, что летом ожидается «серьезное российское наступление». Тем временем Украина, по его словам, не может ждать до появления результата следующих президентских выборов в Соединенных Штатах.

Дипломат также выразил мнение, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы. Ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь американской стороны в случае конфликта, подытожил Боррель.


Конгресс США из-за позиции республиканцев в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации главы государства Джо Байдена о выделении еще $60 млрд для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре.

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Болгария отправила на Украину 30 вагонов с бронетранспортёрами
Министр обороны Болгарии Тогарев: София отправила Киеву первый эшелон БТР
15 марта 2024, 02:46

Фото: iStock/alexmak72427

Болгария отправила Украине первый эшелон бронетранспортёров, состоящий и3 тридцати вагонов, рассказал на пресс-конференции глава Минобороны страны Тодор Тогарев. Его заявление цитирует Болгарское национальное телевидение.
По словам главы болгарского военного ведомства расходы по отправке партии БТР превысили 170 тысяч левов или 85 тысяч евро, при этом в транспортировке были задействованы почти две с половиной сотни военнослужащих.

Напомним, что не так давно, в феврале 2024 года, портал Euractiv сообщил, что официальная София задерживает поставку сотни бронетранспортёров Киеву, так как министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть необходимые для этого транспортные расходы.

Как рассказал депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев, сложность перевозки БТР возникла из-за задействования большого количества составов.

Министр экономики Болгария Никола Стоянов ещё в декабре 2022 года заявил о том, что страна поставит Украине стрелковое оружие и боеприпасы. При этом уточняется, что поддержка Украины со стороны Болгарии будет осуществляться на основании решения парламента. Кроме того, эта помощь никак не должна повлиять на боеготовность болгарской армии.


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#военная техника
#болгария
#украина
#поставки
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Верховная рада приняла обращение в связи с выборами президента РФ
15 марта 2024, 02:27

Фото: iStock/ olegda88

Парламент Украины обратился к правительствам и парламентам других стран, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с проведением в России президентских выборов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Киев призвал осудить действия Москвы по проведению выборов в Донбассе, Новороссии и Крыму. Также парламентарии обратились к мировому сообществу с просьбой усилить санкционное давление на Россию.

Приняв данное обращение, парламент приостановил работу из-за объявленной на всей территории страны воздушной тревоги.

К иностранным государствам и международным организациям также обратился с просьбой украинский МИД. Он попросил не присылать международных наблюдателей на выборы в Россию и отказаться от признания их результатов.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. Впервые в них принимают участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав России в 2022 году.

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#выборы
#мид
#парламент
#киев
#рф
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«Вся пехота уйдёт под землю»: На Украине предсказали тотальное господство дронов
Военный ВСУ Бескрестов: Через полгода-год дроны будут уничтожать любого солдата
15 марта 2024, 01:53

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Через полгода-год обе стороны начнут производить достаточно FPV-дронов, чтобы уничтожать каждого солдата. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на слова военного эксперта и специалиста по дронам Сергея «Флеша» Бескрестнова.
«И днем, и ночью на поверхности, в полосе 6 км, все бойцы будут обнаруживаться и уничтожаться. Вся пехота уйдет под землю. Вся активность в ближней зоне ляжет на управляемые наземные роботы», – написал тот.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала спецоперации — летом 2021 года, сообщил ранее глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. По его словам, специалисты приступили к работе в этом направлении сразу после поручения министра. В ЦКБР принялись обучать пилотом беспилотников, разрабатывать новые технологии, что стало большой неожиданной для врага на полях специальной военной операции.

Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века, заявил Кузякин. По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.

Руководитель фабрики по производству FPV-дронов Sparrow Avia Николай Гаврилюк в беседе с The Wall Street Journal рассказал, что Украина в 2024 году планирует произвести миллион таких дронов из-за сокращения поставок с Запада.


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#дрон
#беспилотник
#россия
#украина
#всу
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Гладков: На территории Грайворонского городского округа украинских войск нет
РИА Новости: Белгородский губернатор Гладков посетил атакованные ВСУ районы
15 марта 2024, 00:34

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после посещения Грайворонского городского округа заявил, что на территории округа нет украинских войск, и бой с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) идёт за его пределами. Об этом сообщает РИА Новости.
«Проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — сообщил губернатор.




Власти вывезли жителей в безопасное место — их при желании отправят к родным или в пункты временного размещения. Утром пройдет оценка ущерба и начнется восстановление.

Ранее российские военкоры и военные Telegram-каналы вечером 14 марта сообщили о том, что украинские диверсанты пытаются прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка в Грайворонском округе, а также высадили около этого села вертолётный десант. После этого Вячеслав Гладков сообщил, что выехал в Козинку, чтобы «своими глазами увидеть и рассказать, что там происходит».

Порядка 50 украинских диверсантов попытались прорваться в Белгородскую область со стороны Харьковской области. После огневого воздействия со стороны наших вооруженных сил и пограничной службы, враг был вынужден откатиться на исходные позиции. Затем по ДРГ был нанесен удар средствами дальнего поражения. Предполагается, что действовали члены РДК* и Сибирского батальона, которые работают при поддержке ГУР Украины. При этом военкоры отметили, что параллельно украинская ДРГ попыталась прорваться и в Курскую область.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
#всу
#вячеслав гладков
#белгородская область
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Макрон: Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине
14 марта 2024, 23:47

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Франция на собирается брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине, заявил ее лидер Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2.
«Мы никогда не начнем наступление, мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», — сказал французский президент.

По поводу конфликта на Украине он также заявил, что капитуляция Киева не принесет устойчивого мира.Он также выразил мнение, что отказ от поддержки Украины также не является путем к миру, а «выбором в пользу поражения». По мнению Макрона, мир возможен только в случае переговоров с последующим возвращением к международно признанным границам страны и к ее суверенитету. И для достижения мира «нельзя быть слабым», считает президент, а следует последовательно идти к поставленной цели — недопущению победы России.

Глава Франции выразил пожелание, чтобы Москва «положила конец этой войне, оставила свои позиции и позволила воцариться миру».


«Если Россия будет продолжать эскалацию, если ситуация будет ухудшаться, мы должны и будем готовы принять необходимые решения для того, чтобы Россия никогда не победила», — заключил Макрон.

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#макрон
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Минобороны: Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник
14 марта 2024, 23:42

Фото: iStock/Ihor_Lukianenko

Средства ПВО около 22.40 уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Накануне, 13 марта, системы противовоздушной обороны России сбила над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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#белгородская область
#беспилотник
#украина
#минобороны рф
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ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили 200 снарядов и 20 дронов по Белгородской области за сутки
14 марта 2024, 20:59

Фото: iStock/Roman Novitskii

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки ВСУ выпустили более 200 снарядов и осуществили более 20 атак при помощи беспилотников по 10 районам Белгородской области.
В результате этих атак пострадали два человека. В информации, опубликованной в Telegram-канале Гладкова, отмечается, что с 7:00 13 марта по 7:00 14 марта было выпущено 208 снарядов из различных видов вооружения, включая РСЗО «Град» и тактическую ракету.

Кроме того, было совершено 22 атаки при помощи беспилотников. Большинство обстрелов пришлось на Грайворонский округ. В результате этих атак были выявлены разрушения в 10 квартирах четырех домов, 21 частном домовладении, а также на 6 объектах и 6 автомобилях.

Гладков также уточнил, что в городе Белгороде противник атаковал при помощи двух БПЛА самолетного типа, а также упомянул артиллерийские обстрелы в Белгородском районе по нескольким населенным пунктам.

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#град
#бпла
#telegram
#всу
#вооружения
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«Собрали весь сброд»: Коц об ичкерийцах* в составе украинских ДРГ
Военкор Коц: полевой командир-ичкериец* сообщил об атаке на российскую границу
14 марта 2024, 20:44

Фото: istock / Tomas Ragina

Военкор Александр Коц в своем Телеграм-канале сообщил, что составе украинских ДРГ, которые атакую Белгородскую и Курскую области, замечены ичкерийцы*.
Полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани, который воевал против федеральных сил в Чечне на стороне Ичкерии, заявил об участии его боевиков в атаке на приграничные регионы России в составе украинских ДРГ. Как утверждает корреспондент, они называют себя последователями таких боевиков, как Шамиль Басаев.

« В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми — герой. Кавказ хотят освобождать. Собрали весь сброд предателей, вырусей и поклонников признанного во всем мире террориста. И не стесняются», — написал военкор.
Ранее в Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* («Чеченская Республика Ичкерия» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
#герой
#всу
#минобороны
#рф
#диверсанты
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«Гнали на фарш»: Боец ВСУ раскритиковал новых командиров
Солдат ВСУ Шароваров: Новое командование отправляет людей «на фарш»
14 марта 2024, 20:25

Фото: istock / Prostock-Studio

Командование ВСУ отправляет людей «на фарш», высылая их на неподготовленные позиции. Такое мнение озвучил украинский военнослужащий Евгений Шароваров на своей странице в Facebook*
Как утверждает боец, новые командиры отправляют солдат на позиции, на которых большой риск потерь личного состава.

«Сядете здесь» — очередной офицер тычет пальцем в точку на планшете. «Что там? Есть укрытие? Там кто-то был?» — для меня эти вопросы составляют разницу между жизнью и смертью. Для него мы только два «карандашика». Однако он честно говорит: «Не знаю. Просто точка на карте», — рассказал боец.
Шароваров обратил внимание, что офицеры управляют боевыми действиями, используя беспилотники, из-за чего не знают каковы реалии боя на земле. Как полагает военнослужащий, ВСУ потеряли три танка Abrams, оказавшись слишком близко к российским позициям.

Он отметил, что предыдущие офицеры, когда «командование гнало людей на фарш», могли смело заявить, что отказываются отправлять своих людей и отказывались исполнять приказы, связанные с бессмысленной гибелью солдат.

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*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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#facebook
#всу
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