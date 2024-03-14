Боррель: С призывами к миру на Украине Папа Римский «залез в сад», куда его не звали

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Своими призывами к прекращению огня и мирным переговорам по Украине Папа Римский Франциск «зашёл в сад, в который его никто не звал». Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В интервью испанской радиостанции RNE он сказал, что, по его мнению, сейчас не то время, когда нужно предлагать Украине сдаться. Такой призыв — нечто большее, чем просто пожелание мира. Напротив, подчеркнул Боррель, в настоящее время следует продолжать оказывать Киеву всемерную помощь и поддержку.
Ранее Римский Папа Франциск призвал к началу переговорного процесса по Украине с привлечением посредников. Понтифик заявил, что когда кто-то видит что повержен, нужно найти мужество поднять белый флаг и пойти на переговоры. За такие речи глава Римско-католической церкви получил от Борреля суровую отповедь.
Читайте также:
Папа римский Франциск пристыдил Украину за отказ идти на переговоры
Папа Франциск призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине
Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу
«Его Святейшество, Папа Римский вошёл в сад, в который его никто не звал», — заявил Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности.
Читайте также:
Папа римский Франциск пристыдил Украину за отказ идти на переговоры
Папа Франциск призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине
Боррель признал, что эра западного доминирования подошла к концу
Александр Бойцов