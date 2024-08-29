Боррель: ЕС не смог выделить Киеву €6 млрд евро помощи из-за вето Венгрии

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Более шести миллиардов евро военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются замороженными. Причина этой ситуации заключается в вето, наложенным Венгрией.
Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, куда он прибыл вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Это совещание было перенесено главой европейской дипломатии из Будапешта в Брюссель в качестве наказания Венгрии за визиты премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай в июле и его «несогласованные» с Еврокомиссией мирные инициативы.
По словам Борреля, эти средства уже зарезервированы на соответствующих счетах, но не могут быть переданы европейским странам в качестве компенсации за поставки оружия Киеву из-за несогласия Венгрии.
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Александр Бойцов