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Верховный председатель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал снять все ограничения на применение Киевом оружия, поставляемого западными союзниками.
Глава европейской дипломатии заявил, что оборудование и вооружения, которые Запад поставляет Украине, должно использоваться полностью, чтобы ВСУ могли наносить удары по тем местам, откуда Россия наносит удары по ним, передаёт ТАСС. Об этом он сказал перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Боррель призвал поставлять Киеву больше систем противовоздушной обороны.
Эта встреча была перенесена решением Борреля из Будапешта в Брюссель, чтобы наказать Венгрию за визиты премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай в начале июля, а также за «несогласованные» с Еврокомиссией мирные инициативы.
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Александр Бойцов