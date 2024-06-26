Боррель: ЕС обеспечит доступность информации для жителей РФ

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Евросоюз (ЕС) «продолжит обеспечивать информацией российскую аудиторию», несмотря на запрет в России доступа к СМИ Европы. Об этом заявил главный европейский дипломат Жозеп Боррель.
«Уважение свободы слова и свободы СМИ является основной ценностью ЕС. Он продолжит обеспечивать доступность фактической информации, в том числе, для аудитории в России», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать заявление, осуждающее ответные меры РФ в отношении СМИ Европы, после запрета последней к ряду российских изданий.
В минувший вторник, 25 июня, в Европе запретили доступ к материалам РИА Новости, «Известий», «Российской газеты». Также запрещен доступ к Voice of Europe, зарегистрированному в ЕС.
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