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Боррель: ЕС обеспечит доступность информации для жителей РФ

26 июня 2024, 14:21
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Евросоюз (ЕС) «продолжит обеспечивать информацией российскую аудиторию», несмотря на запрет в России доступа к СМИ Европы. Об этом заявил главный европейский дипломат Жозеп Боррель.
«Уважение свободы слова и свободы СМИ является основной ценностью ЕС. Он продолжит обеспечивать доступность фактической информации, в том числе, для аудитории в России», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать заявление, осуждающее ответные меры РФ в отношении СМИ Европы, после запрета последней к ряду российских изданий.



В минувший вторник, 25 июня, в Европе запретили доступ к материалам РИА Новости, «Известий», «Российской газеты». Также запрещен доступ к Voice of Europe, зарегистрированному в ЕС.

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#мир
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#санкции
#новости
Рябков допустил военно-технический ответ Штатам после удара по Севастополю
26 июня 2024, 15:12

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Военно-технический ответ США после атаки на Севастополь допустил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
«Никаких подробностей. Но я ничего не исключаю», — сказал Рябков.

В воскресенье, 23 июня, боевики ВСУ ударили по Севастополю американскими ракетами «ATACMS». Атака унесла жизни четырех человек, включая двоих детей. Более 150 пострадавших, среди которых так же есть дети.

Ранее сообщалось о состоянии здоровья пациентов, которые проходят лечение после удара с стороны ВСУ по Севастополю.

Украинские военные, по оценке аналитиков, бьют по гражданским объектам РФ, поскольку не могут победить в боях. Бывшие офицеры армии США отмечали, что от действий боевиков ВСУ в первую очередь страдают женщины, дети и мирное население в целом.

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#сша
#мид рф
#новости
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На западе назвали страну, несущую угрозу для Украины и НАТО
Economist: Франция может стать угрозой для Украины и ослабить НАТО
26 июня 2024, 15:11

Фото: istockphoto/Ole Schwander

Вне зависимости от того, кто одержит победу на парламентских выборах во Франции, союзники Парижа в любом случае пострадают. Так, лидирующее по опросам «Национальное объединение» выступает против поддержки Украины, а «Новый народный фронт» собирается вывести Францию из НАТО.
Об этом пишут обозреватели издания The Economist. В публикации указано, что в лучшем случае это приведёт к немалой путанице в стане союзников и среди самих французов. В худшем случае ситуация серьёзно подорвёт дипломатический авторитет Франции за рубежом и ослабит НАТО.

Крайне правое «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен последовательно и резко выступает против членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Протеже Ле Пен и потенциальный премьер-министр Жордан Барделла исключил отправку войск и поставку Киеву дальнобойных ракет, мотивируя это нежеланием развязывать Третью мировую войну.

Левый альянс «Нового народного фронта», напротив, активно поддерживает Украину. Однако он полностью исключает дальнейшее участие Франции в Североатлантическом альянсе. Жан-Люк Меланшон, чья партия занимает ведущие позиции в альянсе, призвал страну выйти из НАТО, назвав блок «бесполезной организацией».

На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников действующего президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов.

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#партия
#министр
#нато
#франция
#президент
#украина
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Путин переназначил Шувалова главой ВЭБ еще на пять лет
26 июня 2024, 14:55

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Главой государственной корпорации «ВЭБ.РФ» переназначен Игорь Шувалов президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликовали на сайте размещения правовых актов. Указ действует со дня подписания.
«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации «ВЭБ.РФ» сроком на пять лет», — говорится в указе.

Впервые Шувалова назначили главой корпорации в мае 2018 года. ВЭБ.РФ – корпорация, финансирующая проекты по экономическому развитию. Является государственным инвестиционным банком.

Ранее Владимир Путин заявлял, о том, что восстановление газоснабжения в Херсонской области является первоочередной задачей для властей региона. В перечень важных вопросов также входит энергоснабжение, промышленное и жилищное строительство, восстановление дорог и ЖКХ.

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Кремль назвал абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова

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#россия
#владимир путин
#новости
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Кремль назвал абсурдными ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова
26 июня 2024, 14:41

Фото: сайт Кремля

Москва считает решение палаты предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова абсурдным.
О этом 26 июня на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле уже не раз говорили о том, что российские власти не признают юрисдикцию этого суда. Россия не является членом соответствующего статута и, соответственно, не признаёт и эти ордера, считая их абсурдными и беспредметными.

Столь же абсурдным официальный представитель Кремля назвал заявление прокурора МУС о стремлении к сотрудничеству с Москвой по ситуации на Украине. Понятно, что пока МУС выносит столь бессмысленные вердикты, ни о каком сотрудничестве не может идти речи. В свою очередь, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин отметил, что подобное решение МУС не имеет правового основания и является не более чем информационным шумом.

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#россия
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#заявление
#рф
#суд
#сергей шойгу
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СБУ объявлен в международный розыск генерал ВС РФ Иван Попов
Адвокат Попова Буйновский сообщил, что СБУ разыскивает его подзащитного
26 июня 2024, 14:39

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В международный розыск Службой Безопасности Украины (СБУ) объявлен бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его защитник Сергей Буйновский.
«Служба безопасности Украины объявила в международный розыск Попова», — сказал Буйновский, добавив, что информация получена «по своим каналам», а основания для розыска неизвестны.

Ранее сообщалось, что экс-командующего Попова могут отправить в зону спецоперации при соответствующем ходатайстве СК от командующего Южным военным округом.

Следствие считает Попова причастным к хищению гуманитарной помощи на сумму более 130 миллионов рублей. Попов вину отрицает и заявляет о том, что занимался только обороной, переломившей весь ход боевых действий.

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ГД приняла закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам

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#россия
#украина
#сбу
#новости
#вс рф
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ГД приняла закон, возвращающий индексацию пенсий работающим пенсионерам
26 июня 2024, 14:35

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который с 2025 года возвращает индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Спикер палаты Вячеслав Володин заявлял, что возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 миллиона человек. По его словам, это позволит вернуть в экономику опытные кадры, а также повысить производительность труда.

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании ГД заявила, что пенсии в РФ после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей.

Напомним, что индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня, предложил вернуть этот механизм. Глава государства объяснил, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребует дополнительных расходов из бюджета, однако стране не хватает рабочей силы, и на пенсию выходят высококвалифицированные специалисты, необходимые экономике.

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«Назначили неудачника»: Совбез оценил шансы нового генсека изменить политику НАТО
Сенатор Климов: генсек НАТО не имеет реальной власти
26 июня 2024, 14:29

Фото: IStock/Michele Ursi

Отношение НАТО к России с назначением нового генерального секретаря альянса не изменится, заявил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Генеральные секретари этой организацией не командуют, они просто артикулируют то, что говорят реальные владельцы этой организации. А реальные владельцы находятся в Вашингтоне», — сказал сенатор.

По его мнению США организовали выборы нового генсека и назначили наиболее «удобного и покладистого» для них представителя. Сам секретарь, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, проиграл выборы в президенты и теперь готов идти на поводу у американских властей, пояснил Климов.
«Рютте — это в общем такой неудачник, довольно долго управлял страной, а под конец получил вотум недоверия народа», — добавил он.

Сенатор уточнил, что для изменения риторики НАТО необходимы реальные перемены в Белом доме.

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#нато
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Подоляк отверг план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта
26 июня 2024, 14:21

Фото: istockphoto/Diy13

Украина отвергает план бывшего американского президента Дональда Трампа по заморозке конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
В беседе с информационным агентством Reuters он назвал «странным» предложение заморозить конфликт, поскольку Россия, по его словам, «нарушила международное право», а ее войска находятся на территории Украины. По его словам, любой мирный план должен основываться на международном праве и быть справедливым.

Подоляк указал, что у Киева есть чёткое понимание того, каким образом может быть урегулирован конфликт, и оно изложено в «формуле мира», предложенной президентом Украины Зеленским. Глава офиса украинского президента также негативно высказался о мирной инициативе, выдвинутой российским лидером Владимиром Путиным.

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#украина
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#владимир зеленский
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Следствие запросило в суде заочный арест для экс-телеведущей Курбангалеевой*
26 июня 2024, 13:57

Фото: istockphoto/Zolnierek

Замоскворецкий районный суд города Москвы зарегистрировал ходатайство следственных органов о заочном аресте бывшей ведущей телеканала «Россия-1» Фариды Курбангалеевой. Ей вменяется оправдание терроризма в интернете.
Статья за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Информация о поступившем ходатайстве о заочном аресте экс-телеведущей появилась на сайте Замоскворецкого суда. Ранее Курбангалеева была объявлена в розыск и внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

С 2007 по 2014 год она была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия-1». В настоящее время Фарида Курбангалеева проживает в столице Чехии Праге и ведёт свой канал на YouTube.

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