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Боррель: исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

25 февраля 2024, 12:56
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Исход украинского конфликта может решиться в ближайшие месяцы. Такое заявление в интервью изданию El Pais сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что Брюссель должен как можно активнее поддерживать Украину, чтобы она «сопротивлялась», а значит – «побеждала». В связи с этим он призвал европейских лидеров произвести крупные поставки вооружения Киеву.

Вместе с тем, Боррель отметил важность повышения обороноспособности Евросоюза, чтобы быть готовому к любому развитию событий. По его словам, в Европе царит страх и неуверенность из-за того, что это один из самых старых континентов в молодом мире.

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#евросоюз
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Путин поручил подготовить предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024
25 февраля 2024, 12:19

Фото: iStock/BalkansCat

Президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ и Олимпийскому комитету РФ сформировать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил помощник президента Игорь Левитин.
В воскресенье, 25 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проводится пленарное заседание «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», а также итоговая коллегия Минспорта РФ «Об итогах работы министерства спорта РФ в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год».

В рамках этого мероприятия Левитин рассказал о поручении главы государства. Согласно им, необходимо определиться по каждой федерации и обозначить, на каких условиях будет осуществляться участие в Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что МОК в декабре 2023 года объявил, что российские спортсмены допущены на Олимпиаду только в нейтральном статусе, без гимна, флага и прочих национальных символов. При этом спортсмены, связанные с силовыми структурами и поддерживающие СВО, не допускаются.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июня по 11 августа 2024 года.

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#владимир путин
#поручение
#спорт
#олимпиада
#минспорта
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Александр Лукашенко заявил о готовности идти на выборы в 2025 году
25 февраля 2024, 11:58

Фото: сайт Кремля

Президент во время общения с журналистами на Едином дне голосования 25 февраля заявил о том, что намерен участвовать в выборах 2025 года.
«Передайте им, что пойду! Люди начинают понимать, Президент в Беларуси — это очень тяжелая работа. И не каждый на это решится» — сказал глава государства, отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах, сообщает пресс-служба белорусского президента.
Лукашенко отметил, нигде в мире таких открытых честных выборов, как в Беларуси, нет. Президент сказал, что «чем сильнее Запад будет напрягать беларусов», тем вероятнее он пойдет на выборы.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что выборы в белорусском государстве – это всегда праздник, поскольку власть проводит искреннюю и честную политику

«Нам нужна спокойная жизнь и во имя этого мы будем делать всё!», — подытожил действующий президент.

Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года. Выборы президента планируют провести не позднее 20 июля 2025 года.

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#президент
#власть
#александр лукашенко
#белоруссия
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Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанской армии
Азербайджан сообщил об обстреле Арменией територий Нахичевани
25 февраля 2024, 11:18

Фото: iStock/ffikretow

Минобороны Азербайджана сообщило о новом инциденте обстрела позиций азербайджанской армии со стороны Армении. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заявлению минобороны, в 21:40 по местному времени с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района Армении, противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных в сторону населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики.

Данный инцидент стал продолжением серии обстрелов, происходящих на границе Азербайджана и Армении в последние недели.

12 февраля Госпогранслужба Азербайджана заявила о ранении азербайджанского пограничника в результате обстрела с территории Армении. А 13 февраля утром пограничники сообщили о проведении в ответ «операции возмездия», в результате которой, по заявлению Азербайджана, был уничтожен армянский боевой пост. Однако армянская сторона опровергла данную информацию и сообщила о гибели четырех армянских военных в результате действий азербайджанских сил.

Данные инциденты происходят на фоне продолжающейся напряженности между Азербайджаном и Арменией после Нагорно-Карабахского конфликта. Несмотря на достижение соглашения о прекращении огня при посредничестве России, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях режима прекращения огня и провокациях на границе.

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#соглашения
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#обстрел
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Во Франции согласились со словами Путина о санкциях
Французский политолог Пила: санкции против России не работают должным образом
25 февраля 2024, 11:16

Фото: iStock/AlexLMX

Президент России Владимир Путин был абсолютно прав, когда говорил о неэффективности антироссийских санкций. Об этом заявил французский политолог Рено Пила в эфире телеканала LCI.
Он также напомнил, как министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что новыми санкционными ограничениями удастся сокрушить российскую экономику. Однако в данный момент видно, что она лишь растёт.

Пила отметил, что санкции – это «несбыточная мечта».

Ранее газета Washington Post писала, что новые санкции США против России не окажут никакого влияния её экономику. Издание напомнило, что два года назад американский президент Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако этого не произошло, а экономика России, наоборот, развивается стремительнее, чем в США, Германии, Франции и Великобритании

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#санкции
#франция
#россия
#владимир путин
#экономика
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В США раскрыли, кто определяет продолжительность СВО
Wyso: только Путин определяет срок завершения СВО
25 февраля 2024, 10:43

Фото: iStock/Diy13

Срок завершения спецоперации на Украине определит только президент России Владимир Путин. Об этом заявила американская радиостанция Wyso.
Журналисты подчеркнули, что, без сомнений, решение о продолжительности СВО на Украине остаётся за российским лидером.

В ходе напряжённой недели Путин проявлял уверенность в том, что Россия стабильна в военной и экономической отраслях, заявили журналисты. По их мнению, российская сторона преодолеет давление со стороны западных стран, а также их поддержку Киева, и продолжит развивать российской экономики, несмотря на санкционные ограничения.

А Украина, в свою очередь, продолжает сталкиваться со значительными трудностями на фронте.

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#россия
#владимир путин
#украина
#спецоперация
#политика
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Началось досрочное голосование на президентских выборах в отдалённых районах России
25 февраля 2024, 10:20

Фото: Россотрудничество РФ

25 февраля в России стартовало досрочное голосование на выборах президента в отдалённых, труднодоступных местностях и на судах, которые в день голосования будут в плавании, сообщает Центризбирком. Основное голосование пройдет с 15 по 17 марта.
Члены избиркомов посетят метеостанции, полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Они будут передвигаться на вертолетах, снегоходах и на собачьих упряжках.

В 2018 году до срока на выборах президента проголосовали около 180 тыс. человек из труднодоступных и отдалённых местностей (0,25%) и около 31 тыс. избирателей на судах, находящихся в плавании (0,04%).

Центризбирком России зарегистрировал четырёх кандидатов на выборах президента 2024 года: самовыдвиженца Владимира Путина, Владислава Даванкова от «Новых людей», Николая Харитонова от КПРФ и Леонида Слуцкого от ЛДПР.

Следует отметить, что в этом году досрочное голосование началось раньше, чем в предыдущие выборы. Это связано с тем, что в 2024 году выборы президента совпадают с празднованием Международного женского дня 8 марта.

Также стоит отметить, что в этом году впервые в истории выборов президента в России будет использоваться электронное голосование. Оно будет доступно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Курской областях, а также в Республике Татарстан.

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#голосование
#президент
#россия
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Хуситы вновь обстреляли ракетами американское судно в Аравийском море
Йеменские хуситы запустили ракеты по американскому кораблю Torm Thor
25 февраля 2024, 10:03

Фото: iStock/bpawesome

Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по американскому судну Torm Thor в Аравийском море. Об этом в своём Telegram-канале написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Он также добавил, что была произведена атака с помощью беспилотников на несколько американских военных кораблей в Красном море.

Днём ранее центральное командование США сообщало, что эскадренный миноносец USS Mason ВМС США сбил противокорабельную баллистическую ракету, запущенную со стороны Йемена.

Ведомство подчеркнуло, что атака, по предварительным данным, была произведена на топливный танкер MV Torm Thor. Повреждений и пострадавших не обнаружено.

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#сша
#ракетный удар
#корабль
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Навального* предложили канонизировать
«Царьград»: сторонники Навального* глумятся над ним, предлагая канонизировать
25 февраля 2024, 09:42

Фото: iStock/AleksViking

Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального* призвали канонизировать его. Об этом пишет «Царьград».
Первым о таком предложении написало интернет-издание Sota**, затем с поддержкой этой инициативы выступила политик-иноагент Эльвира Вихарева**.

Также вдова политика Юлия заявляла, что её муж был верующим человеком, который держал пост даже в колонии.

В свою очередь юрист и расследователь Илья Ремесло, комментируя эти призывы, намекнул на то, что их инициаторы нуждаются в медицинской помощи.

Руководитель идеологического отдела телеканала «Царьград» Михаил Тюренков заявил, что сторонники Навального* открыто глумятся над его ещё не погребённым телом. Вместо того, чтобы тихо молиться и обращаться к Богу с просьбами простить его грехи, они «кощунственно жонглируют понятием «канонизация».

Также он подчеркнул, что все эти заявления делаются на потеху либералам и кураторам, поэтому речи о действительной церковной канонизации не идёт.

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*признан в России террористом и экстремистом
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами
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#православие
#смерть
#россия
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В Великобритании призвали смелее конфисковать российские активы
Премьер Британии Сунак призвал Запад быть смелее при конфискации активов России
25 февраля 2024, 09:30

Фото: iStock/nevenmn

Западным странам нужно смелее поставлять вооружение на Украину, вводить санкции против России и конфисковать её активы. Такое заявление для журнала The Times дал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Он подчеркнул, что странам следует увереннее конфисковать сотни миллиардов замороженных активов России. По его словам, сначала необходимо забрать средства от активов в виде процентов, а затем отправить их Украине.

Также Сунак заявил, что вместе со странами G7 будут найдены законные способы для ареста этих активов также с дальнейшей передачей их Украине.

Ранее страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заявили о своём намерении принудить Россию компенсировать Украине убытки, вызванные конфликтом.

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#финансирование
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