Боррель: исход конфликта на Украине решится в ближайшие месяцы

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Исход украинского конфликта может решиться в ближайшие месяцы. Такое заявление в интервью изданию El Pais сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Вместе с тем, Боррель отметил важность повышения обороноспособности Евросоюза, чтобы быть готовому к любому развитию событий. По его словам, в Европе царит страх и неуверенность из-за того, что это один из самых старых континентов в молодом мире.
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