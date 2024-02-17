Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал несколько заявлений, которые совершенно противоречат друг другу.
Так, сначала он заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если останется без помощи западных стран. Также он добавил, что РФ якобы представляет опасность для Польши и стран Прибалтики.
Однако потом украинский президент заявил, что победа Украины возможна только при «единстве» с США. Этими словами он обратился к американским сенаторам.
И сразу же после этих слов вдруг сказал, что Киев может победить самостоятельно без чьей либо помощи.
Отметим, что все эти заявления были озвучены в момент вывода украинских войск из Авдеевки.
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Однако потом украинский президент заявил, что победа Украины возможна только при «единстве» с США. Этими словами он обратился к американским сенаторам.
Отметим, что все эти заявления были озвучены в момент вывода украинских войск из Авдеевки.
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Анастасия Чинкова