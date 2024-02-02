«Шрам на коже Земли»: Боррель счёл ближневосточный конфликт опаснее украиснкого

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель «отодвинул» украинский конфликт на второе место после ближневосточного. Причиной этому стал удар по торговым судам в Красном море. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что происходящее на Ближнем Востоке является главным противостоянием.
«Однако сегодня самая горячая точка, самая опасная — это Ближний Восток и то, что там происходит», — отметил дипломат.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан назвал цель выделения 50 миллиардов евро Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак