В НАТО высказались о возможности наносить удары вглубь РФ

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Решение о возможности бить вглубь РФ дальнобойным оружием будут принимать союзники киевского режима. Об этом в рамках визита в Соединенное Королевство заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.
«Не стоит фокусироваться только на одном виде вооружения. Какое-либо одно конкретное оружие не изменит ситуацию», — сказал он.
Рютте добавил, что одни британцы тратят на помощь Киеву три миллиарда фунтов стерлингов в год, Вашингтон согласовал помощь на восемь миллиардов долларов. Кроме того, большой вклад в этом вопросе принадлежит Дании, ФРГ и Франции, а также другим странам-участницам НАТО.
При этом США вновь отказали Украине в снятии ограничений на удары дальнобойным западным вооружением вглубь РФ, в связи с угрозой увеличения напряженности, подчеркнули в Пентагоне.
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