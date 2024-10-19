В Европе назвали условие для вступления Украины в НАТО

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал условия, при которых Украина может вступить в НАТО. Об этом сообщает Reuters.
Брекельманс представил условия вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что это возможно только в том случае, если Киев победит коррупцию. Он также призвал разработать четкие критерии членства страны в альянсе. В противном случае будет сложно принять решение о приглашении Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы помочь своей стране вступить в НАТО, и отметил, что первым пунктом его «плана победы» является приглашение Киева вступить в альянс.
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«Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение», – подчеркнул он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы помочь своей стране вступить в НАТО, и отметил, что первым пунктом его «плана победы» является приглашение Киева вступить в альянс.
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Александр Климов