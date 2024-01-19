Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

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Радикальное палестинское движение ХАМАС получало финансирование от правительства Израиля. Это делалось для того, чтобы ослабить Палестинскую национальную администрацию, возглавляемую ФАТХ (Движением за освобождение Палестины).
Как сообщает агентство, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг подобные обвинения, назвав их не соответствующими действительности и ни на чём не обоснованными.
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Александр Бойцов