Боррель обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела ЕС

Фото: ec.europa.eu
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал статью об информационном противостоянии с Россией в преддверии выборов в Европарламент, которые начнутся 6 июня.
Он обвинил российские власти в попытках вмешательства во внутренние дела ЕС, без предоставления доказательств.
В середине мая ЕС расширил санкции против российских СМИ, запретив деятельность РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и чешского СМИ Voice of Europe.
Боррель подчеркнул важность защиты демократических процессов ЕС от иностранного влияния, особенно со стороны России, которая, по его словам, усилила свои попытки вмешательства.
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В середине мая ЕС расширил санкции против российских СМИ, запретив деятельность РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и чешского СМИ Voice of Europe.
Боррель подчеркнул важность защиты демократических процессов ЕС от иностранного влияния, особенно со стороны России, которая, по его словам, усилила свои попытки вмешательства.
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Артем Кузьмин