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Боррель обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела ЕС

03 июня 2024, 17:30
Фото: ec.europa.eu

Фото: ec.europa.eu

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал статью об информационном противостоянии с Россией в преддверии выборов в Европарламент, которые начнутся 6 июня.
Он обвинил российские власти в попытках вмешательства во внутренние дела ЕС, без предоставления доказательств.

В середине мая ЕС расширил санкции против российских СМИ, запретив деятельность РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и чешского СМИ Voice of Europe.



Боррель подчеркнул важность защиты демократических процессов ЕС от иностранного влияния, особенно со стороны России, которая, по его словам, усилила свои попытки вмешательства.

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Новому министру обороны РФ Белоусову присвоено звание генерала армии
03 июня 2024, 17:29

Фото: сайт Кремля

Министру обороны России Андрею Белоусову присвоено звание генерала армии. Об этом сообщает Shot, опираясь на кадры пресс-службы Кремля, на которых запечатлен новый министр обороны в форме, принимающий участие в совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза.
«Звание Генерала Армии присвоено министру обороны Андрею Белоусову, судя кадрам с заседания Совета Безопасности РФ, где он появился в военной форме», — говорится в сообщении издания.
Белоусов впервые появился на совещании президента России Владимира Путина с членами Совбеза. Он был в военной форме. Это видно из кадров, распространённых пресс-службой Кремля. Совещание прошло в режиме видеосвязи. Участники обсудили вопросы информационной безопасности.

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#рф
#андрей белоусов
#армия россии
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Офис Зеленского не будет обращаться в КС по поводу легитимности президента
03 июня 2024, 17:18

Фото: istockphoto/DmyTo

Оснований для обращения украинского президента Владимира Зеленского в Конституционный суд по поводу его легитимности нет. Об этом заявила заместитель главы его офиса Ирина Мудрая.
Срок полномочий Зеленского истёк в 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и трудности, связанные со всеобщей мобилизацией. Сам Зеленский заявил, что выборы сейчас были бы «несвоевременными».

В интервью украинскому изданию «Бабель» Мудрая сказала, что, по её мнению, у президента нет оснований для обращения в Конституционный суд, учитывая нормы конституции, законодательство и договорённости между парламентскими фракциями. По ее словам, осенью прошлого года прошли политические консультации при участии Евросоюза, США, представителей различных групп и фракций Верховной рады. Было решено, что выборы пройдут после окончания военных действий, а Рада разработает закон, который это урегулирует.

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#суд
#выборы
#сша
#договор
#закон
#консультации
#обращения
#зеленский
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Клуни объяснился за угрозы его Фонда о поисках российских журналистов
Клуни заявил, что его фонд не будет преследовать журналистов, в том числе из РФ
03 июня 2024, 17:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудский актер Джордж Клуни заявил, что его фонд никогда не станет преследовать журналистов, в том числе из России. Слова Клуни приводит его фонд в соцсети X.
«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, кто-то в нашем фонде неправильно выразился. Я сам сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда бы не стали преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны», — заявил Клуни.

По его словам, этого не произойдет даже в случае несогласия с ними и отметил, что у его фонда имеется длительный опыт защиты журналистов.

Напомним, ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анн Нейстат заявила, что организация хочет получить в Европе закрытые ордеры на арест российских журналистов.

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#арест
#медведев
#журналисты
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Андрей Иванов вновь возглавил Одинцовский городской округ
03 июня 2024, 16:41

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Андрея Иванова избрали главой Одинцовского городского округа на новый срок. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Андрей Робертович Иванов получил два высших образования по специальностям «Инженер программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем», а также «Государственное и муниципальное управление». В разные годы руководил коммерческими и общественными организациями, был губернатором Брянской области. С 2012 года работает в Одинцове, 10 лет возглавляя округ.

У Иванова есть учёная степень – он кандидат экономических наук. Удостоен многих региональных и федеральных наград, в том числе благодарности президента. Среди наград также – Орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», медали Минобороны.

Иванов увлекается спортом, любит играть в хоккей.

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#одинцово
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#андрей иванов
#подмосковье
#московская область
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МИД России ввел санкции против журналистов и экспертов Британии
03 июня 2024, 16:35

Фото: iStock/shipov

Российское Министерство иностранных дел ввело санкции против нескольких британских политиков, журналистов и экспертов, обвиняя их в антироссийской деятельности.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Среди попавших под санкции — британские политики, ответственные за антироссийскую политику Лондона, журналисты, распространяющие ложные и русофобские материалы, а также эксперты, искажающие общественно-политические события в России.

МИД России также призвало Великобританию прекратить военную поддержку Украины, подчеркивая, что это лишь затягивает разрешение конфликта.

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#сергей лавров
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#эксперты
#мид рф
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Нетаньяху: Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня
03 июня 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Gilnature

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ приостановить боевые действия в секторе Газа для освобождения заложников. Однако он исключил прекращение войны вплоть до достижения всех намеченных целей.
Одной из этих целей глава израильского правительства назвал полную ликвидацию палестинского радикального движения ХАМАС, передаёт радио Kan. Об этом Нетаньяху заявил во время проведения совещания с членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне.

Канцелярия премьер-министра обнародовало одно из заявлений Нетаньяху, сделанное в ходе этой встречи. В нём он отрицает готовность Израиля «прекратить огонь» до того, как будут выполнены израильские требования, касающиеся условий прекращения войны. По информации радиостанции, данное утверждение относится к ранее озвученному президентом США Джозефом Байденом плану мирного урегулирования в секторе Газа и возвращения заложников. Американский лидер упомянул о трёх этапах прекращения огня, но не сказал ни слова о дальнейшей судьбе ХАМАС.

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#сша
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#сектор газа
#израиль
#премьер-министр
#хамас
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Опубликовано видео задержания барнаульского маньяка
«Baza» публикует видео задержания барнаульского маньяка
03 июня 2024, 15:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

«Baza» публикует видео задержания Виталия Манишина, которого следователи считают барнаульским маньяком.
По данным Telegram-канала, в Калманском суде начался процесс над экс-замглавы Калманской администрации Виталием Манишиным. В понедельник ему на шесть месяцев продлили срок содержания под стражей. Дело начнут рассматривать 17 июня.


Как утверждает следствие, Манишин признался в убийствах абитуриенток и студенток барнаульского политеха, совершенных в 1999–2000 годах, а также взял на себя вину за убийство Людмилы Обидиной в 1989 году.

Барнаульского маньяка искали 23 года. В 2000 году у следователей был другой подозреваемый, Александр Анисимов.

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#маньяк
#россия
#арест
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Сухарев объяснил необходимость аналога французского Иностранного легиона в РФ
03 июня 2024, 15:53

Фото: iStock/Anna_Anikina

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой создать в России «аналог французского Иностранного легиона» для дополнения Вооружённых сил РФ.
«Учитывая актуальность предложения, в том числе в условиях гибридной войны, которую ведут США и НАТО в отношении РФ, прошу поручить рассмотреть инициативу по созданию в России военной организации, в которую могли бы входить граждане иностранных государств, желающие выступать на стороне России, поддержать нашу страну в проведении СВО на Украине», — приводит RT текст обращения Сухарева на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

До этого сообщалось, что Швеция осуществит новую поставку военной помощи Украине. Как передают argumenti.ru, в числе техники, которую получит Киев от шведской стороны, два самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У).

Ранее премьер-министр Марсель Чолаку заявил, что власти Румынии обсудят возможность поставки Украине зенитно-ракетной системы (ЗРК) Patriot.

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МИД Казахстана: Идея интервью Зеленского азиатским СМИ является сомнительной
03 июня 2024, 15:53

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Идея интервью украинского президента Владимира Зеленского представителям средств массовой информации Центральной Азии представляется весьма сомнительной. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
В этом интервью Зеленский завил о некой «угрозе» со стороны России странам региона. Спикер казахстанского МИД, выступая на брифинге, подчеркнул, что украинская сторона самостоятельно организовала эту встречу и пригласила на неё представителей нескольких частных СМИ из Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Дипломат также отметил, что по линии МИД Казахстана никакой информации об интервью не проходило. Идея его проведения видится довольно сомнительной и само интервью получилось скорее эмоциональным, чем рациональным, сказал Смадияров. В заключение он указал, что значительно проще было обратиться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ.

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