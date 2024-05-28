Боррель оценил возможность подготовки боевиков ВСУ на Украине

В Евросоюзе (ЕС) пока не пришли к консенсусу по вопросам подготовки украинских военных на Украине. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета минобороны ЕС заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.