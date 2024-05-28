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В Евросоюзе (ЕС) пока не пришли к консенсусу по вопросам подготовки украинских военных на Украине. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета минобороны ЕС заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Пока консенсуса у нас нет», – сказал Боррель.
Отмечено, что это мешает выделить Украине дополнительную помощь в размере 6,6 миллиарда евро.
Боррель добавил, что странам ЕС нужно инвестировать не в свою, а в украинскую оборонную промышленность на территории страны.
До этого Боррель заявлял, что ряд европейских государств не хочет разрешать боевикам ВСУ бить по РФ западным оружием, однако некоторые поддерживают подобные меры. По словам главного дипломата Европы, нельзя допустить, чтобы какая-то из стран сообщества поменяла под давлением свою позицию.
Страны Запада и ЕС оказывают всяческую поддержку украинским неонацистам с 2022 года в ответ на российскую спецоперацию в Донбассе.
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Никита Кротов