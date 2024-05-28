Страны ЕС имеют разные позиции по ударам по территории России, заявил Боррель

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У стран Евросоюза совершенно разные позиции по использованию переданного Украине вооружения для ударов по российской территории, поэтому ни о каком принуждении не может идти и речи. Об этом заявил глава дипломатии Европарламента Жозеп Боррель после заседания министров стран ЕС, на котором также присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Боррель подчеркнул, что каждое государство должно принимать решение об использовании Украиной их оружия в индивидуальном порядке и самостоятельно нести ответственность за свой выбор. Никто не может заставить европейское государство отменить такие ограничения.
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Анастасия Чинкова