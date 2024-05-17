Боррель объяснил, почему Украина так скоро стала кандидатом на вступление в ЕС

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Украина не стала бы так быстро кандидатом на вступление в ЕС, если бы не конфликт с Россией. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова передаёт Foreign Policy.
«У войны есть свои последствия. Одно из них — тот факт, что к сегодняшнему дню Украине предоставлен статус государства-кандидата в рекордно короткие сроки. Конечно, без войны и без очень сложной ситуации, в которой находится Украина, это заняло бы гораздо больше времени», — заявил Боррель.
Он также рассказал, что страны Евросоюза предоставили Украине порядка 96 млрд евро с начала конфликта с Россией, а такая сумма существенно превышает ту, которую выделили США. При это Боррель подчеркнул, что главным предложением ЕС для Украины станет членство в объединении.
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Элина Позднякова