В ЕК отказались от слов Борреля о победе Украины на поле боя

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Заявления о том, что Европейский союз (ЕС) стремится к победе Украины на поле боя, не соответствуют действительности, несмотря на утверждения Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Об этом заявил глава пресс-службы Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер, передает ТАСС.
Он также добавил, что ЕС основан на принципах мира и придерживается этой философии в своей внешней политике.
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«Европейский союз не принимает участия в военных действиях. Это Россия стремится к победе на поле боя. Спрашивать нас об этом, извините меня, означает игнорировать всё, что мы говорили на эту тему ранее», — подчеркнул Мамер.
Он также добавил, что ЕС основан на принципах мира и придерживается этой философии в своей внешней политике.
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Артем Кузьмин