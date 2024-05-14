ЕС снял препятствия для выдачи Киеву 50 миллиардов евро

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Программа реформ, предложенная властями Украины, получила одобрение Евросоюза.
Это говорит о снятии препятствий для предоставления Киеву 50 миллиардов евро, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что план поможет запустить инициативу Ukraine Facility. В его рамках страна в ближайшее время получит 1,89 миллиарда евро. Всего в этом году Киев планирует привлечь 16 миллиардов.
Шмыгаль поблагодарил Бельгию и государства Евросоюза за высокую оценку плана Украины и непоколебимую поддержку.
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Он отметил, что план поможет запустить инициативу Ukraine Facility. В его рамках страна в ближайшее время получит 1,89 миллиарда евро. Всего в этом году Киев планирует привлечь 16 миллиардов.
Шмыгаль поблагодарил Бельгию и государства Евросоюза за высокую оценку плана Украины и непоколебимую поддержку.
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Алёна Самарева