Боррель потребовал от России объяснить пропажу буев на Нарве

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ЕС ждет от России пояснений в связи с действиями российских пограничников, которые в одностороннем порядке якобы убрали буи на реке Нарве. Соответствующее заявление Жозепа Борреля опубликовано представительством ЕС в России.
Буи прежде были установлены для демаркации границы, однако некоторое время назад Эстония обвинила Россию в их снятии. Как заявляет Таллин, российские пограничники ночью демонтировали 24 из 50 установленных знаков.
Борель сообщил, что за инцидентом внимательно следит ЕС. Он также заявил, что считает подобные действия России провокацией.
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Анастасия Хохлова