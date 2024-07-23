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Боррель: первый транш помощи Украине из доходов от активов РФ пройдет в августе

23 июля 2024, 02:44
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первый транш военной помощи Украине в размере 1,4 миллиарда евро за счет средств от замороженных российских активов будет представлен в начале августа, заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, передает РИА Новости.


По его словам, страны-члены ЕС планируют выделить средства, чтобы Украина могла получить приоритетное вооружение. Он упомянул системы противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы, а также поставки для оборонной промышленности Украины.

Ранее Европарламент призвал конфисковать замороженные в Европе российские активы и использовать их для «компенсации ущерба», нанесенного Украине.

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#европа
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#пво
#поставки
#украина
Харрис встретится с Нетаньяху в ходе его визита в США
23 июля 2024, 02:31

Фото: istockphoto/butenkow

Вице-президент США Камала Харрис проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время его визита в США, передает Politico.
«Вице-президент Камала Харрис не будет присутствовать на совместном обращении Биньямина Нетаньяху к Конгрессу, но проведет отдельную двустороннюю встречу с премьер-министром Израиля на этой неделе в Белом доме», – сообщает издание.

Ранее было объявлено, что премьер-министр Нетаньяху встретится с кандидатом в президенты США республиканцем Дональдом Трампом.

Премьер-министр Израиля прибудет в Вашингтон на этой неделе. Он встретится с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. На среду, 24 июля, запланировано его выступление в Конгрессе США.

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«Смешанные эмоции»: Харрис отреагировала на выход Байдена из избирательной гонки
23 июля 2024, 01:34

Фото: РИА Новости/Стрингер

Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на выход действующего американского лидера Джо Байдена из президентской гонки.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#джозеф байден
#сша
#выборы
#президент
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Над Капитолием спустили государственные флаги
В сети появились кадры опущенных флагов США над Капитолием
23 июля 2024, 01:00

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Над зданием Капитолия спущены флаг США. Об этом свидетельствуют записи онлайн-трансляций с камер наблюдения.
Ранее в США начали подозревать, что президента Джо Байдена нет в живых, поскольку он уже два дня не появлялся на публике.

В частности, конгрессвумен-республиканец Лорен Бобер потребовала доказательств того, что президент США Джо Байден жив.

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#джозеф байден
#флаг
#сша
#президент
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Стала известна политика США по Украине в случае избрания Харрис президентом
23 июля 2024, 00:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Вице-президент Камала Харрис в случае избрания на пост президента США продолжит внешнеполитическую линию нынешнего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по украинскому вопросу, передает Politico.
Отмечается, что политик активно поддерживает Украину в ее борьбе с Россией.

По словам руководящего члена комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адама Смита, Харрис готова к работе на мировой арене.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#украина
#джозеф байден
#выборы
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Владимир Путин присвоил SHAMAN звание Заслуженного артиста России
23 июля 2024, 00:04

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Президент России Владимир Путин присвоил певцу SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) звание Заслуженного артиста России. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.
В ответ артист отреагировал на звание в Telegram-канале.

«Только что, прямо во время моего сольного концерта в Сочи, Президент России Владимир Путин присвоил мне звание Заслуженного артиста Российской Федерации», – заявил исполнитель.

Накануне Ярослав Дронов организовал концерт-митинг у посольства США в Москве. По его словам, целью мероприятия было привлечение внимания к проблеме блокировки российских авторов на YouTube.

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#президент
#россия
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#певец
#концерт
#сша
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Путин назначил нового заместителя главы МЧС России
Президент Путин назначил Романа Курынина новым заместителем главы МЧС России
22 июля 2024, 23:53

Фото: Фотобанк Московской области

Президент России Владимир Путин назначил нового заместителя главы МЧС России Романа Курынина. Соответствующий документ размещен на официальном портале нормативно-правовых актов.
Ранее Курынин руководил Росздравнадзором по Москве и Московской области, в 2023 году глава МЧС России Александр Куренков удостоил его награды за спасение стюардессы, потерявшей сознание во время полета.

В конце марта 2023 года Владимир Путин снял полковника Александра Чуприяна с должности первого заместителя главы МЧС России. Одной из причин ухода Чуприяна могла стать реформа отряда «Центропас».

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#александр куренков
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#президент
#россия
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В Латвии заявили об отправке Украине более 500 дронов
Министр обороны Латвии Спрудс заявил об отправке Украины более 500 дронов
22 июля 2024, 23:47

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Министр обороны Латвии Адрис Спрудс сообщил в социальной сети X об отправке Украине более 500 дронов.
По данным портала rus.lsm.lv, в апреле и мае Латвия отправила на Украину 135 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на сумму около 1 миллиона евро. В начале июля власти страны обязались поставить Киеву более 2,5 тысяч беспилотников различных типов, произведенных латвийскими компаниями, на общую сумму около 4 миллионов евро.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к странам-партнерам по НАТО с просьбой снять ограничения на использование западного оружия, поставляемого Украине, против российских военных объектов.

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#беспилотник
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#киев
#нато
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Пентагон обнародовал обновленную стратегию США по Арктике
22 июля 2024, 23:41

Фото: iStock/rarrarorro

Министерство обороны США опубликовало свою последнюю на данный момент стратегию по Арктике, передает РИА Новости.
В документе говорится, что серьезные геополитические изменения, а также растущие последствия изменения климата вызвали необходимость разработки нового стратегического подхода к Арктике.

Изменения в глобальной ситуации включают в себя вступление Финляндии и Швеции в НАТО, спецоперацию России на Украине и усиление сотрудничества между Москвой и Пекином.

Ранее адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий Североатлантическими союзными силами Джеймс Ставридис заявил, что российский ледокольный флот превосходит аналогичные корабли стран НАТО.

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#арктика
#сша
#швеция
#финляндия
#москва
#китай
#россия
#украина
#спецоперация
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В США начали распространять слухи о смерти Байдена
РИА Новости: в соцсетях США началось распространение слухов о смерти Байдена
22 июля 2024, 23:17

kremlin

После того как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной кампании, пользователи социальных сетей в США начали распространять слухи об его смерти, передает РИА Новости.
«Сообщается, что Джо Байдена в последний раз видели на публике 17 июля. Это произошло через несколько дней после покушения на Трампа. Америка хочет знать: где Джо?» – спрашивает журналист Кайл Беккер.

Кроме того, в комментариях под последним постом на официальном аккаунте X американского лидера была стали появляться запросы фотографии Байдена со свежим номером газеты.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#президент
#сша
#джозеф байден
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