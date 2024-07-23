Боррель: первый транш помощи Украине из доходов от активов РФ пройдет в августе

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Первый транш военной помощи Украине в размере 1,4 миллиарда евро за счет средств от замороженных российских активов будет представлен в начале августа, заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, передает РИА Новости.
По его словам, страны-члены ЕС планируют выделить средства, чтобы Украина могла получить приоритетное вооружение. Он упомянул системы противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы, а также поставки для оборонной промышленности Украины.
Ранее Европарламент призвал конфисковать замороженные в Европе российские активы и использовать их для «компенсации ущерба», нанесенного Украине.
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Александр Климов