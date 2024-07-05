«Бред бюрократов Брюсселя»: Орбан назвал помеху для мира на Украине

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны Евросоюза, заявив, что «бред брюссельских бюрократов» мешает добиться мира на Украине, а все усилия в эту сторону не дают результатов. Об этом политик написал в своих соцсетях в ответ на публикацию покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Изначально Боррель написал, что Совет Евросоюза не разрешал Орбану приезжать в Москву от имени всего ЕС.
Сегодня, 5 июля, венгерский премьер прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Москву он назвал частью мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля.
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«Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический», – ответил Орбан.
Сегодня, 5 июля, венгерский премьер прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Москву он назвал частью мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля.
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Данил Пономарев