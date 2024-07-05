«Бред бюрократов Брюсселя»: Орбан назвал помеху для мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны Евросоюза, заявив, что «бред брюссельских бюрократов» мешает добиться мира на Украине, а все усилия в эту сторону не дают результатов. Об этом политик написал в своих соцсетях в ответ на публикацию покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.