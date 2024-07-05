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«Бред бюрократов Брюсселя»: Орбан назвал помеху для мира на Украине

Премьер Венгрии Орбан: бред бюрократов Брюсселя мешает добиться мира на Украине
05 июля 2024, 22:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику со стороны Евросоюза, заявив, что «бред брюссельских бюрократов» мешает добиться мира на Украине, а все усилия в эту сторону не дают результатов. Об этом политик написал в своих соцсетях в ответ на публикацию покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Изначально Боррель написал, что Совет Евросоюза не разрешал Орбану приезжать в Москву от имени всего ЕС.

«Это и есть брюссельский бюрократический бред, который не привел ни к каким результатам в поиске пути к миру в российско-украинской войне. Если мы хотим положить конец войне, нам нужен политический подход, а не бюрократический», – ответил Орбан.


Сегодня, 5 июля, венгерский премьер прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Москву он назвал частью мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля.

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Минюст РФ признал иноагентами Герасименко*, Ежова*, Вайпана*, Трошина* и Уткина*
05 июля 2024, 22:15

Фото: сайт Минюста РФ

Минюст РФ признал иностранными агентами журналистов Олесю Герасименко* и Сергея Ежова*, а также Григория Вайпана*, Сергея Трошина* и Федора Уткина*, заявляется в сообщении ведомства.
Вместе с тем, согласно сообщению Минюста, из списка иноагентов исключили городскую общественную организацию «Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал», а также союз общественных объединений «Российский исследовательский центр по правам человека». Причиной исключения из реестра стала ликвидация организаций.

Ранее иностранным агентом признали бывшего вокалиста панк-рок группы «Тараканы» Дмитрия Спирина*. Как сообщал Минюст РФ, тот выступал против СВО на Украине, распространял ложь для формирования негативного образа РФ и ее вооруженных сил, а также давал интервью иногентам и создавал для них контент.

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Путин: РФ требует полного вывода украинских войск со своей территории
05 июля 2024, 21:21

Фото: сайт Кремля

Россия требует полного вывода украинских войск со своей территории, это является одним из условий для завершения конфликта. Такое заявление прессе по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном сделал российский лидер Владимир Путин.
«Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявлял, что в Киеве не хотят перемирия, потому что исчезнет предлог для военного положения в республике.

Виктор Орбан выкладывал в сеть фотографию с Путиным, где была подпись, что для достижения мира «надо действовать».

До этого в Минобороны РФ отменили сроки ношения формы в зоне спецоперации.

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#виктор орбан
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Стали известны условия для возобновления диалога России и Японии
МИД РФ: диалог с Японией возобновится после отказа от враждебного к России курса
05 июля 2024, 20:47

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Россия возобновит политический диалог с Японией, отношения с которой беспрецедентно испортились после ее поддержки других членов G7 касательно ситуации с Украиной, только при реальном пересмотре Токио своего враждебного курса. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Согласно опубликованному на сайте МИД России сообщению, Андрей Руденко встретился с делегацией от руководства японского «Фонда мира Сасакава», которую пригласили российские научные и общественные организации. Гостям из Японии изложили варианты, которые помогут обеспечить безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Подчеркнуто, что линия официального Токио на ремилитаризацию страны способствует эскалации региональной напряженности. Сделанный администрацией Ф.Кисиды недальновидный выбор в пользу «семерочной солидарности» и конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей», – отмечается в сообщении.
Российская сторона акцентировала внимание на том, что возобновить диалог можно только через подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России.

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#россия
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WP: спонсоры демократов призывают Байдена сняться с выборов президента США
05 июля 2024, 20:18

Фото: iStock/BrianPIrwin

Группа крупных спонсоров демократов, общественных деятелей и бизнесменов отправили письмо президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Мы с уважением призываем вас отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны», – приводит издание часть обращения, которое подписали 168 человек.
Авторы письма заявляют, что приход к власти Дональда Трампа повлечет за собой серьезные риски для США. Спонсоры считают, что после этого страну якобы ждут «глобальная и внутренняя нестабильность, отказ от союзников, клановый капитализм, политическое возмездие и дальнейшее ущемление прав женщин и других групп населения».

В письме с неприкрытой лестью указывается, что Байден должен передать дальнейшую инициативу так же, как это сделал Джордж Вашингтон.
«В этот важный момент для нашей страны пришло время закрепить ваше наследие, передав факел точно так же, как это сделал Джордж Вашингтон», – подчеркивается в обращении.
Накал страстей в США вырос после теледебатов Трампа и Байдена в Атланте. После выступления в стране начали активно обсуждать физические способности действующего президента управлять государством.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября.

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#сша
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#письма
#байден
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Путин: киевский режим не хочет перемирия из-за предлога для военного положения
05 июля 2024, 20:09

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Киевскому режиму нужен предлог для военного положения, поэтому там не готовы отказаться от военных действий. Об этом по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил президент России Владимир Путин.
«Кaк нaм видится полoжение дeл в тoм числe и с учeтом услышaнного сегoдня от гoсподина прeмьер-министрa [Орбана] — в Киевe всe ещe нe готoвы отказаться от идeи вeдения вoйны до пoбедного кoнца», — сказал глава государства.

Он отметил, что вероятность победы на выборах для нелегитимного украинского руководства близится к нулю.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Орбана прекратить боевые действия. При этом Зеленский призвал разработать план по урегулированию ситуации. Однако реальных шагов к этому сделано не было.

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#венгрия
#владимир путин
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Пентагон перенес военные учения с Грузией из-за «ложных обвинений» в адрес США
05 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/icholakov

Пентагон перенес на неопределенный срок военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений после «ложных обвинений» в адрес США. Об этом штаб-квартира американского оборонного ведомства объявила в своем заявлении. Время для широкомасштабных учений в Грузии назвали неподходящим.
Как пояснили в Пентагоне, причиной для переноса стали «ложные обвинения» от грузинского правительства. Тбилиси якобы обвинил США и Запад в давлении, чтобы открыть второй фронт против России, а также в попытках путча против правящей партии.

Однако оборонное ведомство США добавило, что партнерские отношения с Вооруженными силами Грузии сохранятся.

Грузинское Минобороны в ответ заявило, что сожалеет о таком решении Пентагона. В ведомстве добавили, что у двух стран есть и другие форматы сотрудничества, которые продолжатся, несмотря на перенос военных учений.

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Стали известны имена новых глав МИД и Минобороны Великобритании
Новыми главами МИД и Минобороны Великобритании стали Дэвид Лэмми и Джон Хили
05 июля 2024, 19:18

Фото: iStock/melis82

В Великобритании назначили новых министра иностранных дел и министра обороны после назначения Кира Стармера на должность премьер-министра. Как сообщается в заявлении, распространенном его канцелярией, эти места заняли Дэвид Лэмми и Джон Хили соответственно.
Вместе с тем сменились руководители и нескольких других министерств. Главой МВД встала Иветт Купер, министром финансов – Рейчел Ривс, министром энергетической безопасности – Эд Милибэнд, министром юстиции – Шабана Махмуд. Каждый из указанных чиновников является членом Лейбористской партии, которая одержала победу на парламентских выборах.

Лейбористы по итогам выборов забрали больше половины из 650 мест в Палате общин. Сегодня, 5 июля, король Карл III дал поручение их лидеру Киру Стармеру сформировать новое правительство и назначил его 58-м премьер-министром Великобритании. Чем известен Стармер, каких взглядов придерживается и как относится к происходящим в мире событиям разбиралась редакция «Радио 1».

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#великобритания
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РБК: Казахстан снова задерживает фуры грузоперевозчиков РФ
05 июля 2024, 19:16

Фото: istockphoto/Apriori1

Фуры российских грузоперевозчиков снова задерживают сотрудники таможни Казахстана с 1 июля в связи с новыми ограничениями. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на обращение Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс от 5 июля.
Уточняется, что задерживают тех, кто везет в республику товары из Евросоюза. Казахстанский Минфин считает, что подобного рода перевозки должны подвергаться налогообложению.

«Сейчас мы пытаемся собрать информацию о количестве задержанных машин. Всего было задержано более 20 российских автопоездов, но сведения о номерах ТС, маршруте перевозки у нас в настоящее время имеются по шести», — прокомментировал замгендиректора АСМАП Евгений Антипов.

Осенью в 2022 году уже была аналогичная ситуация, связанная с механизмом перецепки. Тогда задержали как минимум восемь российских фур с европейскими товарами.

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Путин: при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы
05 июля 2024, 18:21

Фото: istockphoto/Wlad74

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии соблюдаются все нормы безопасности и природоохранные требования, а также используются только передовые решения в области инженерии и технологий. Об этом российский лидер сообщил по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Россия и Венгрия подписали документы о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции «Пакш» в конце 2014 года. Также в конце 2024 - начале 2025 года ожидается начало строительства еще одной АЭС – «Пакш-2».

Ранее Владимир Путин сообщал, что венгерский премьер Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине.

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#россия
#владимир путин
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#венгрия
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